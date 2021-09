Horóscopo de hoy, 5 de septiembre

Descubre tu Horóscopo de hoy domingo, 5 de septiembre de 2021. Horóscopo completo y gratis sobre salud, dinero y amor para todos los signos del Zodiaco

Aries

(21 de Marzo – 19 de Abril)

Depositas mucha confianza en las personas que te rodean, ariano, pero en muchas ocasiones es demasiada. Debes aprender a saber que no puedes esperar de los demás lo que tú das. Por eso mismo, intenta relativizar todos tus problemas y no buscar culpables.

Asimismo, en el trabajo están surgiendo unas energías muy confusas. Ciertas personas no se sienten bien y actúan de forma rara. Aléjate de todo eso, por favor.

Finalmente, si te preocupa tu salud, intenta sonreír más. Tu ánimo está íntimamente relacionado con tus posibles dolores. Esfuérzate en conseguirlo.

Tauro

(20 de Abril – 20 de Mayo)

Las confrontaciones con personas de tu familia y amigos no pueden seguir alargándose más. No tiene sentido que estéis a día de hoy sin hablar. Sin embargo, no puedes dejar que todo el trabajo lo haga la otra persona: pide perdón.

No te excedas en ciertos gastos que son innecesarios. En el futuro vas a necesitar más dinero del que piensas. No puedes gastar sin reflexionar.

Por último, la vida sana te funcionaba muy bien. Hace tiempo que no lo practicas, pero tu Horóscopo te insta a la vuelta.

Géminis

(21 de Mayo – 20 de Junio)

Eres una persona a la que no le gusta estar sentado mirando al cielo. Tú no puedes parar de moverte y esto te trae mucho estrés. Las personas que tienes alrededor empiezan a cansarse de tu energía.

Por otra parte, no puedes parar de pensar en el pasado. Hay ciertas situaciones o cuestiones que no te dejan avanzar. Intenta pensar en todo lo que está por venir, por favor.

Finalmente, debes cuidarte tú mismo mucho más. Hace tiempo que no lo haces y tu cuerpo lo nota. Es urgente, Géminis.

Cáncer

(21 de Junio – 22 de Julio)

Siempre que has actuado por detrás te ha salido mal. Hoy tu predicción te insta a que seas completamente directo, eso sí, controlando las formas. Llevas un tiempo con una idea que te atormenta en la cabeza, pero hoy se termina.

Por otro lado, si te preocupa tu futuro empresarial, no te hundas por un error que has cometido. Todo tiene solución y el Universo se está enfocando en ayudarte. Cambia la mente y actúa.

Por último, salir a disfrutar del aire fresco siempre te ha gustado. Sal más habitualmente.

Leo

(23 de Julio – 23 de Agosto)

No hace falta recordarlo, pero eres una persona que haría lo que pudiese para sanar a sus familiares. Hoy tienes que ser consciente de este poder que tienes, pues lo usarás. Un ser querido te necesita, y tú debes estar pendiente para ayudar.

Asimismo, en cuanto al trabajo, tendrás momentos complicados. No obstante, es importante que sepas que en estos momentos te creces. Aprovecha los momentos malos para brillar como profesional.

Finalmente, el cambio de emociones te afectará en la salud mental. Sin embargo, tienes mucha fortaleza para sanarte.

Virgo

(24 de Agosto – 22 de Septiembre)

Existe un momento de tu vida donde tienes que parar y serenarte, no puedes enfrentarte a todo a la vez. Por consiguiente, tu Horóscopo te insta a que no gastes energías en aquello que no te hace feliz. Si tienes ilusión por luchar por algo o alguien, hazlo sin mirar atrás.

Además, todos estos pensamientos te fastidiarán en cuanto a cuestiones laborales. No te dejes llevar por la impaciencia ni por la emoción. Piensa muy bien antes de actuar.

Finalmente, intenta aprovechar al máximo el día. Tu salud te lo agradecerá.

Libra

(23 de Septiembre – 22 de Octubre)

Siempre estás pendiente de los demás: escuchando y ayudando a todas las personas que te rodean. Sin embargo, hoy las energías están cambiando y no puedes ofrecer tu ayuda. Intenta comentar todo lo que te pasa, por qué estás decaído o triste.

En cuanto a tus objetivos profesionales, no puedes derrochar el dinero. En un futuro te puede hacer falta y no lo vas a tener. Aunque quieras disfrutar el presente, no olvides lo que vendrá.

Asimismo, si te callas lo que piensas te afectará a la salud. Suéltalo con respeto.

Escorpio

(23 de Octubre – 21 de Noviembre)

Hay ciertas cuestiones que tienes que aprender hoy.

La primera es a hablar, únicamente, cuando sabes que tienes la razón. Cuando tienes dudas es mejor callarte, pues puedes quedar como un ignorante. Además, guarda el ego en reuniones sociales.

Lo segundo es que en cuestiones laborales tienes que actuar con mucha determinación. El Universo te apoya y te ayudará a superar cualquier inconveniente.

Lo tercero es que cuidando a los demás te cuidas a ti. Si tus seres queridos están sanos, esa energía te la traspasarán. Ya sabes cómo cuidarte.

Sagitario

(22 de Noviembre – 21 de Diciembre)

En cuanto al amor todo está estupendamente: tienes una energía bondadosa que te cubre entero. No obstante, hay una situación que te ronda la cabeza desde hace días. El Horóscopo comenta que hoy es el mejor día para resolverla.

Por otro lado, en cuanto a tu futuro laboral: debes ser más productivo. Esto lo conseguirás descansando las horas reglamentarias y no centrándote en ideas negativas.

Asimismo, esta situación laboral te afecta en la salud. Si no descansas bien, no llegarás a olvidar los dolores. Es el primer paso para mejorar.

Capricornio

(22 de Diciembre – 19 de Enero)

Todas las confrontaciones familiares hoy se verán solucionadas. Seguramente aún quede alguna rencilla, pero con el paso de los días todo se olvidará. Sin embargo, ten por seguro que la resolución ha llegado porque habéis puesto de vuestra parte.

En cuanto a tus objetivos profesionales no puedes dudar. Si tú tienes una idea, lucha por ella. Hoy es el día para que des un gran paso, pues estás caminando en el sentido correcto.

Finalmente, si no aprovechas el tiempo de descanso, tendrás más dolores. Dormir es algo sumamente importante, Capricornio.

Acuario

(20 de Enero – 19 de Febrero)

Entre otras muchas cosas, hoy tienes que aprender a no desestimar ciertas oportunidades que te da el destino. Hoy tendrás que abrir la mente y ser consciente de algunas cosas que están por llegar. Olvida la vergüenza y lánzate a por lo que quieres emocionalmente.

Esta situación te mantendrá algo despistado en tu trabajo. Esto no puede ser así.

Durante esta jornada necesitarás estar concentrado para solucionar algunas cuestiones. Lo personal debe ser independiente de lo laboral.

Por último, reflexiona sobre tu dieta y tus dolores físicos ¿Sabes cómo solucionarlos?