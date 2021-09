Scaloni explicó que como entrenador tiene que defender a sus jugadores

Lionel Scaloni saltó a la cancha desde que se empezó a oler la suspensión. Apenas el inspector de sanidad ingresó al verde césped y se trenzó tanto con Nicolás Otamendi como con el Huevo Acuña, el DT se mandó a calmar a sus dos futbolistas.

Luego, todo terminó en lo que ya vimos: escándalo, tumulto y suspensión del clásico de las Américas. En ese marco, y con el final del juego ya decretado, el entrenador tuvo unas palabras con TyC Sports para explicar lo sucedido.

“Vengo para que se entere nuestro pais lo que sucedió. Me pone muy triste, no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder. Si paso o no algo, no era el momento para hacerlo, Nos pone muy triste. Tendría que haber sido una fiesta, de los mejores partidos del mundo, y terminó en esto. No sabría qué decir, qué palabra utilizar”, arrancó Scaloni, y luego expresó que como líder del grupo tiene que salir a defender los intereses de sus dirigidos en todo momento: “Como entrenador tengo que defender a mis jugadores y si entra gente diciendo que se los querían llevar o deportar, no hay ninguna chance. Nunca se nos avisó que no se podía jugar el partido, el delegado de Conmebol nos dijo que nos fuéramos al vestuario y eso hicimos. Somos los damnificados, queríamos jugar y Brasil también”.