Stéfano De Gregorio prueba suerte como futbolista profesional en España

En noviembre 2020, Stéfano De Gregorio jugó un partido de fútbol con amigos entre los que se encontraban deportistas profesionales y también sus representantes.

Fue justamente uno de los empresarios –el mánager del ex Huracán Diego Mendoza- quien le vio potencial y no dudó en expresarle que, si el actor estaba dispuesto, podría conseguirle pruebas en distintos clubes de España.

“Me quedé pensando en esa idea toda la semana”, recuerda Yeyo –como lo llaman cariñosamente desde chico- a Teleshow. El actor llegó a Milán, Italia, en mayo pasado luego de haber decidido dar un radical cambio en su vida profesional y personal. A fin de noviembre, ya se había dispuesto a realizar nuevos hábitos: empezó a entrenar a diario, dejó de fumar y tomar alcohol, ordenó sus horarios –”porque salía los fines de semana”- e implementó una rutina alimenticia. “Me lo tomé muy en serio”, destaca.

Su objetivo era claro: jugar al fútbol de manera profesional. “Es un sueño que me estoy regalando a mí. Soy futbolero de toda la vida, un pibe re de barrio que siempre conservé a mis amigos, con quienes jugaba cada vez que podía”, cuenta quien debutó en televisión a los siete años de la mano de Cris Morena. “Desde entonces, y durante 19 años, no paré nunca”, agrega quien trabajó en Rincón de Luz, Floricienta, entre otras ficciones, y también estuvo en Polka e hizo obras de teatro.

A fines de mayo, el joven de 26 años, e hincha fanático de Vélez, hizo las valijas, se despidió de sus amigos, de sus padres y de su novia, a quien vería dos meses después, y llegó a Italia para continuar con su rutina ardua de entrenamiento y seguir dándole forma a su proyecto de ser futbolista profesional. Se instaló en la casa de un amigo, inició los trámites para obtener la ciudadanía italiana y aprovechó los tiempos libres para recorrer.

“Me lo estoy tomando con el mayor compromiso posible. No puedo regalar nada. Hay pibes de 15 años que se rompen entrenando, adquiriendo conocimientos de fútbol que yo no tengo. Por eso tengo que entrenar todos los días, cumplir con todas las comidas. Hacer las cosas bien. Sé que no es fácil y no sé si lo voy a poder lograr, pero mi idea es dedicarme al fútbol de manera profesional”, señala Stéfano, quien rechazó propuestas laborales en la Argentina para poder llevar adelante su nuevo proyecto de vida.

Al respecto, reflexiona: “El actor no se va a dormir, voy a ser actor toda mi vida. Esta oportunidad, en cambio, no sé si se me va a volver a dar. Hay tantos chicos con un montón de talento que no tiene oportunidades y yo, jugando bien o mal, no quiero desaprovecharla. Si me llega a ir bien, buenísimo. Y si me va mal, lo voy a tomar como una experiencia increíble”.

A principios de agosto, Yeyo y su novia, la modelo Julieta García -quien viajó semanas antes para acompañarlo en sus proyectos- llegaron a la región Murcia (España) y el actor tuvo su su primer día de entrenamiento en el CF Lorca Deportiva, club de la tercera división de ese país. Allí estuvo a prueba durante un mes. Y en los últimos días, recibió la buena noticia de que desde la institución querían ficharlo para que se sumara al plantel profesional.

Sin embargo -y tal como habían acordado de ante mano- para ello debía tener la ciudadanía ya que el club no tenía más cupo para incorporar a un extranjero. Y aún no le salió dicho trámite, lo está esperando.

“Es una lástima porque habíamos pegado onda con el club, con el plantel. Pero sabíamos esto desde el principio y no me voy a poder quedar. Igual, quiero agradecer a la dirigencia por hacer hasta lo imposible para poder tenerme. No tuvo que ser”, aseguró el actor en un video que compartió en sus redes sociales y agregó que durante septiembre estará instalado en Ibiza esperando su cuidadanía.

Stéfano tenía un plan B por si en Murcia no le iba bien. Y aunque en este caso sí rindió futbolísticamente, no pudo continuar allí. Y su idea, entonces, era probar suerte en el club PE Sant Jordi de Ibiza. Allí, además de entrenar con un nuevo plantel y mostrar sus dotes deportivos, esperará su cuidadanía para que pueda ser fichado en el caso de que lo quieran contratar.

Por otro lado, y siempre con sus prioridades claras, el Yeyo -que también es gamer– tiene un tercer plan: si no logra cumplir su objetivo como jugador, en octubre viajará a Madrid, en donde tiene una representante que buscará abrirle las puertas para trabajar como actor allí. “Volveríamos a ver qué onda en la actuación, pero primero estoy enfocado en el fútbol”, aclara quien apuesta a su carrera como deportista profesional.

“Me estoy encontrando un Stéfano normal. Como trabajo en la televisión desde los seis años, no conocía a un pibe normal que era totalmente desconocido. Acá estoy viviendo una etapa en la que no me conoce nadie. Y está bueno porque me estoy encontrando cien por ciento conmigo mismo”, reflexiona el artista que en la cancha juega de media punta.

Ni a Stéfano ni a Julieta les costó tomar la decisión de esta nueva vida. “Ella me acompaña en todas”, destaca sobre la joven modelo a quien le faltan algunas materias para terminar la carrera de kinesiología, y con quien está en pareja hace más de tres años. “No sabemos lo que va a pasar. La idea es probar: quizás un año, dos, tres, para siempre, o no. Pero es una experiencia de vida que a esta edad no me podía permitir negarme”, agrega quien no tiene fecha de regreso a la Argentina: eso dependerá de las novedades que tenga con respecto a su futuro laboral en el exterior. Mientras tanto, sigue disfrutando de las oportunidades y persiguiendo sus sueños.