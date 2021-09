Seis palestinos se escapan por un túnel de una prisión israelí

Los seis cumplían condena perpetua por ataques mortales contra israelíes y son considerados muy peligrosos por Israel. Sospechan que van a intentar huir a Jordania o a Jenin, donde ya se han habilitado puestos de control.

Seis presos palestinos, condenados por terrorismo en Israel, se escaparon esta madrugada de la cárcel de alta seguridad de Gilboa, en noroeste del país, aparentemente cavando un túnel, según avanza la prensa hebrea.

Se cree que uno de los fugados es el conocido preso Zakaria Zubeidi, excomandante en la ciudad de Jenin del ala militar de Fatah, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, que cumplía condena por varios ataques mortales incluido un atentado contra la sede del partido Likud en 2002 que mató a seis personas.

Los otros cinco son miembros de la Yihad Islámica palestina -considerado terrorista por Israel, EE UU y la UE- también de Jenin, en el norte de Cisjordania, donde se escucharon disparos de celebración el lunes por la mañana.

Vista de la prisión de Shita, ubicada junto a Gilboa, y destinada principalmente a 800 presos de seguridad. (crédito: MOSHE SHAI / FLASH90)

BREAKING | Six #Palestinian political prisoners have managed to escape from the high-security Israeli prison of Gilboa, near Nazareth, through a secret tunnel they had reportedly dug beneath the prison, Israeli police said. pic.twitter.com/zFYyAHVX9g

— Quds News Network (@QudsNen) September 6, 2021