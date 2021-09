Ciudad de México reemplazará estatua de Colón por la de una mujer indígena

Pedro Reyes, el escultor encargado de la nueva obra, dijo que la escultura se llamará ‘Tlalli’, que significa tierra en lengua náhuatl.

Una escultura dedicada a la mujer indígena sustituirá a la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, informó la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Es justicia social, es reconocimiento de nuestros pueblos, de los pueblos originarios y lo que representan las mujeres. Es el mejor homenaje que podamos hacer a las mujeres de México, a las mujeres indígenas”, dijo Sheinbaum el domingo, durante la inauguración de la segunda etapa del Parque Cantera y justamente cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer Indígena.

De acuerdo con la funcionaria, que señaló que la inauguración de la nueva obra forma parte de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia Indígena, la estatua de Colón será reubicada en el Parque América, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Colón, pues claro que fue un gran personaje universal y también hay que reconocerlo, pero creemos que en el centro de nuestra ciudad tiene que haber un reconocimiento a la mujer indígena”, enfatizó la alcaldesa.

La estatua de Colón estuvo desde 1877 en el Paso de la Reforma. Fue retirada el 10 de octubre de 2020 del lugar, dos días antes de que manifestantes pretendieran derribarla, en una protesta convocada para el 12 de octubre; aunque, según un comunicado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la estatua iba a ser sometida a diagnóstico “para su eventual restauración”.

En el marco del #DíaInternacionalDeLaMujerIndígena anunciamos que en la glorieta donde se ubicaba la estatua de Colón, se colocará una escultura que reivindica a las mujeres, de cara a los #500AñosDeResistenciaIndígena.#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/4CinthlvDY — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 5, 2021

La nueva escultura

“Es importante lo que representan los pueblos originarios y el apoyo, hoy, a las mujeres indígenas de hoy, pero este reconocimiento de ponerlas en el centro de nuestra ciudad como el centro de nuestra historia, pues es un cambio cultural, también, que todos debemos reconocer”, dijo Sheinbaum en su alocución.

La funcionaria informó que será el escultor, arquitecto y artista visual mexicano Pedro Reyes quien estará a cargo de la nueva obra que sustituirá a Colón en el Paseo de la Reforma.

El escultor Pedro Reyes explicó que se hará una "talla directa en piedra" para el monumento a la mujer indígena olmeca que se pondrá en la Glorieta de Colón. Dice que se continuará una tradición de hace más de 4 mil años. "Es una gran responsabilidad que tomo con gran seriedad". pic.twitter.com/mi7XjpEgIy — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 5, 2021

El artista, presente en el mismo acto, detalló que la escultura se llamará ‘Tlalli’, que significa tierra en lengua náhuatl; por lo que también está dedicada a la deidad Tlaltecuhtli, que es una “representación de las fauces de la Tierra que todo lo devoran y que todo lo dan, porque todos venimos de la tierra y todos volvemos a ella”.

“Es una gran responsabilidad que yo tomo con gran seriedad y con un profundo sentido de amor por nuestro país”, dijo.

“Descolonicemos la historia”

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario Andrés Manuel López Obrador y presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, se mostró complacida por la decisión del gobierno de la Ciudad de México y señaló que la llamada “glorieta de Colón”, con este cambio de estatua, también dejará de llamarse así.

“Este 2021, tan simbólico por las efemérides que se están recordando (como los 500 años de la Resistencia Indígena), es también una invitación a reflexionar: insisto, descolonicemos la historia”, manifestó Gutiérrez.

Al respecto, explicó que el término ‘descubrir América’, al que se vincula a Colón como el descubridor, “es afirmar que tal tierra estaba escondida, cubierta, oculta. Quien la halla, en la lógica colonizadora, la hace vivir”.

Resaltó que América no estaba escondida. “El continente americano existía, tenía vida propia y en ella florecían muchas civilizaciones con grandes conocimientos en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la cultura y las artes. De hecho, Cristóbal Colón no la ‘descubrió’ no solo porque hay documentados rastros previos de exploradores europeos (la leyenda del “piloto anónimo” es bastante conocida) y asiáticos sino porque, para desgracia suya, murió sin saber que en su colosal travesía transatlántica se había topado con un nuevo continente. No se puede ‘descubrir’ algo que no se sabe que se ‘halla'”, enfatizó.