Israel lanza un ataque aéreo en la Franja de Gaza

Según los militares, la acción fue una respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio palestino.

Dos instalaciones del movimiento palestino Hamás han sido atacadas la noche de este lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), comunica la cuenta oficial de los militares israelíes en Twitter.

“Mientras los israelíes se preparaban para celebrar hoy el Año Nuevo judío, Hamás lanzó globos incendiarios y prendió fuego en Israel con la intención de aterrorizar a los civiles. En respuesta, atacamos un centro de fabricación de cohetes y un complejo militar de Hamás en Gaza”, señalan las FDI.

Previamente, en las redes aparecieron grabaciones de los ataques. En ellas, se ve un bombardeo que tuvo lugar en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

BREAKING: #GazaUnderAttack Israeli Warplanes Are Currently Bombarding Southern Gaza. This Airstrike just occurred in Khan Yunis, South Gaza. No rockets have been launched in retaliation. pic.twitter.com/GEEiM0bARi — Robert Inlakesh (@falasteen47) September 6, 2021

Another angle of the IAF strike toward a Hamas site near Khan Younis pic.twitter.com/OUMVGwkrpm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 6, 2021

One last angle of the IAF strike toward a Hamas site near Khan Younis pic.twitter.com/Cr5JIqcI9q — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 6, 2021

La última vez, las FDI lanzaron ataques aéreos contra objetos en la Franja de Gaza el 24 de agosto. También justificaron sus acciones por el lanzamiento de globos incendiarios por parte de los palestinos.