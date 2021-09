En octubre L-Gante dará un recital en Rosario

El artista tiene prevista una actuación en la ciudad en los primeros días del mes próximo. Lo que se sabe hasta el momento

El artista del momento. Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, llegará en octubre a Rosario. Lo que empezó como un deseo y se tornó rumor está cerca de convertirse en realidad. Deliran los fans. L-Gante por primera vez junto a su novia

La fecha para agendar en el calendario es el 10 de octubre. Así lo confirmaron este martes diferentes fuentes a La Capital. El espacio reservado como escenario es el Estadio Cubierto de Newell’s. L-Gante participará en la nueva temporada de El Marginal

Las entradas para el schoy están a la venta en Amadeus (Córdoba 1369, local 9) y por www.ticket4lovers.com

¿Quién es L-Gante?

Muchos conocen solo una parte de la historia, la más repetida. Un micrófono y una computadora del programa Conectar Igualdad, que el artista aclaró que compró a alguien que no le daba uso, le dieron la posibilidad de grabar sus canciones de base cuando tenía 15 años. Aprendió a manejar algunas herramientas de sonido hasta llegar a grabar su primer tema con DT Bilardo, quien le daba indicaciones para registrar su voz y el cantante las seguía. Hasta el día de hoy este último se encarga de producir sus canciones y videoclips.

En principio, este productor veía algún tipo de futuro en el joven que hoy tiene 21 años pero, por supuesto, le cobraba por su trabajo de editor ya que pensó que lo hacía sólo por diversión. Un poco más tarde no le pidió más dinero a cambio porque sentía que el éxito llegaría pronto. Tardó sólo unos años, lo suficiente para hacer madurar al artista: así fue cómo Elian Ángel Valenzuela se convirtió en L-Gante.

Un pibe de General Rodríguez

Elian nació el 5 de abril de 2000 en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Nada hacía prever en sus primeros años que se convertiría en uno de los artistas más escuchados del país. Con su mezcla de cumbia, rap y hasta reggaetón está llegando a todos los rincones del país.

De Damas Gratis a Fidel Nadal

El mismo día que “Pistola Remix” apareció en las listas, el 20 de abril 2021, también lo hizo “Perrito Malvado”, otra canción que el cantante lanzó junto a la banda de música de Pablo Lescano donde además colaboró su hija Marita.

El tema irrumpió en los rankings a última hora de aquel lunes y en poco tiempo alcanzó el sexto lugar en el Argentina Hot 100 de Billboard.

Este tema, que tiene como protagonista a un perro de raza Pitbull caminando por las calles, fue subido al canal oficial de Damas Gratis en YouTube y pasó de las 200.000 reproducciones al momento del estreno a cerca de 60 millones en la actualidad.

A medida que pasaba el tiempo, L-Gante se fue haciendo su lugar en el ambiente musical y es aclamado y apoyado por los colegas de su generación.

“Visionario”, “Me dicen fideo”, “Tu REO” y “Alta data” se incorporaron al repertorio de temas originales del músico, así como también se dio el lujo de cantar al lado de Fidel Nadal en la versión de “International Love” que el veinteañero adaptó a su manera.

Cristina, el abecedario y la paternidad

L-Gante tiene apenas 21 años pero luego de que varias de sus canciones y colaboraciones se convirtieran en hits se posicionó como el artista más escuchado entre el público joven.

Un gran salto de popularidad se dio cuando el cantante fue tomado como ejemplo por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para dejar ver la utilidad y qué tan lejos puede llevar a los chicos el programa Conectar Igualdad. “En 2014, gracias al Conectar Igualdad y un micrófono de 1000 pesos, L-Gante hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo.

Sin embargo, el artista luego salió a aclarar que no accedió a la netbook gracias a un programa del gobierno sino que la compró. “Yo te comento que la netbook del gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”, recordó.

Además, L-Gante hace gran manejo de sus redes sociales y aprovecha su fama para llegar a los más chicos. Incluso para enseñarles el abecedario y las tablas. Hace unas semanas se viralizó un video que L-Gante subió a su cuenta de Instagram en el que se lo ve relatando las letras de la A a la Z con un ritmo particular, a pedido de la madre de un fan.

También fue noticia hace poco cuando anunció en su cuenta oficial de Instagram que será papá. La mamá es su novia de toda la vida, más allá de que nunca se mostraron juntos públicamente. El nombre de su hija será Jamaica, lo que ya generó debates varios.