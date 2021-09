Los detenidos en Esperanza y San Carlos enviaban pornografía infantil a otros países

Así lo indicó por LT9 el fiscal del caso, Alejandro Benítez. La investigación se dio a partir de un aviso de Missing Children sobre la posible existencia de este delito.

Este miércoles será la audiencia imputativa. En principio no conformarían una red, pero el vínculo entre ellos está en investigación.

Durante la tarde del martes, nueve hombres fueron detenidos en once allanamientos realizados en las ciudades de Esperanza y San Carlos en el marco de una causa que investiga una presunta banda que distribuía pornografía infantil y hacía envíos a diferentes países.

“La investigación comienza a partir de los reportes que recibimos de la ONG Missing Children, que captan estos envíos a través de medios telemáticos, se contactan con el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, allí se analiza la zona geográficamente activa y ahí interviene el fiscal de la región”, sostuvo el fiscal del caso, Alejandro Benítez.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación señaló que desde el 2020 hay unos 15 reportes “en principio no vinculados entre sí salvo el de un caso particular”. “Son reportes aislados, por ejemplo, uno envía pornografía infantil a México, otro a Guatemala, otro a Uruguay, otro a una zona local. A partir de ahí investigamos y llegamos a ver cuál es el titular del aparato del cual se envió el material”, amplió.

Además dijo que “por el momento” es una causa que investiga “distribución”. “A nosotros nos llegan los reportes con un grado de alerta, cuando es mayor es porque se está generando la pornografía. En este caso, el grado es menor, lo que significa que solamente hacen una distribución de algo que ya estaba circulando”, señaló Benítez.

“Hay siete detenidos que van a ser imputados mañana por distribución de imágenes pornográficas donde existen representaciones de índole sexual de menores de 18 años”, indicó el fiscal.

Consultado sobre si conforman una red de intercambio de material, Benítez aseguró: “No alcanzan a ser una red. Lo que sí, es que los reportes que se enviaban a Venezuela o Guatemala se pudieron dar a través de contactos que han obtenido. Pero no trabajan en este caso en una red, salvo en algunos casos donde los detenidos tenían varios reportes, lo que implica que hacía tiempo que estaban en el tema”.

Cabe recodar que el lunes, desde el Ministerio de Seguridad informaron que como resultado de los allanamientos secuestraron una carabina con mira telescópica calibre 22, 124 cartuchos de escopeta calibre 12 y 16, 91 cartuchos calibre 22, plantas de cannabis, computadoras, celulares y material de interés para la causa; y hubo nueve detenidos: J. A.M. de 42 años, C. A. N. de 66 años, J. C. L de 39 años, N. M. G de 21 años, M. R. C. de 20 años, M. A. O de 43 años, D. O. G. de 36 años, F. N. R, de 19 años y E.J. S de 43 años.