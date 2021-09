Escándalo: le robaron la peluca a Susana Giménez!!!

Su regreso a Buenos Aires no fue tan feliz como esperaba y está muy enojada, aunque ya pidió que le hicieran otra.

Después de estar un año en su casa de Punta del Este, Susana Giménez regresó a la Argentina y se llevó una terrible sorpresa. Mientras ultimaba detalles de lo que sería su vuelta a la TV con una nota en Telefe Noticias, se dio cuenta de que le faltaba su peluca favorita. Así lo contaron en Los ángeles de la mañana, donde también indicaron que después del robo llamó inmediatamente a Miguel Romano para que le hiciera otra.

El reconocido estilista escuchó su pedido y ya se encuentra trabajando exclusivamente en eso. Mientras tanto, a ella la peina Osvaldo Contreras, que poco a poco se fue volvieron una persona de su máxima confianza.

A Susana le robaron la peluca. (Foto: captura de Telefe).

Como si fuera poco, la diva se llevó otro disgusto en lo que lleva de estadía en su casa de Barrio Parque. Los técnicos encargados de organizar su entrevista con Rodolfo Barili y Cristina Pérez le rompieron una mesa de cristal que vale una fortuna.

En su aparición en la pantalla chica, contó que está muy bien de salud, aunque tuvo miedo de morirse. “Mi COVID-19 fue muy malo y grave. Yo no me imaginé que era una cosa así. Porque hay gente que lo tiene de distintas maneras. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no tuvo nada ni fiebre. Yo tuve neumonía bilateral. Fue horrible. El peor miedo fue morirme y después que me entubaran. El terror que te agarra estar solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, sostuvo.

Susana ya mandó a hacerse otra peluca. (Foto: captura de Telefe).

Luego admitió que sintió “que le había tocado” porque con el correr de los días su cuadro se agravó. “Al principio todos me decían que estaba todo bien, pero después nada. Y ahí dije ‘acá pasa algo’. Al final, me salvaron dos inyecciones muy impresionantes, fuertes y caras que consiguieron en el sanatorio y me las pusieron”.

La diva volvió a la Argentina acompañada de uno de los los cachorros de su perra Rita. (Foto: Movil Press)

Agradecida por todo el apoyo que recibió durante su internación, Susana expresó que esta experiencia le dejo muchas enseñanzas. En especial, la importancia de tener una buena salud.

En el cierre de la entrevista, la diva de los teléfonos adelantó que se quedará en la Argentina hasta que pasen las PASO y que aprovechará para votar. Sobre este punto, argumentó que está muy preocupada por el país. Los temas que más la alarman son “la inflación, la pobreza y el aumento de las cosas”.

Fiel a su estilo, aclaró que no se encuentra enamorada ni en pareja y que está muy entusiasmada por su regreso a la TV. “Será el año que viene. Creo que en marzo arrancamos a grabar”, cerró.