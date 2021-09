Se construirán jardines de Infantes pospandemia en Rafaela y Santa Rosa de Calchines

En el marco del plan de infraestructura escolar, los establecimientos se rigen por principios sustentables: uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad funcional, ambientes saludables y construcción eficiente.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas, abrió los sobres con las ofertas para realizar las obras de dos jardines de Infantes pospandemia proyectados y financiados por el gobierno provincial, para Santa Rosa de Calchines, departamento Garay, y Rafaela, departamento Castellanos.

Los actos fueron encabezados por la ministra de Educación, Adriana Cantero; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach y la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; el intendente de Rafaela, Luis Castellano; la presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Natalia Galeano; y el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, entre otras autoridades.

En la oportunidad, Cantero manifestó: “Este es un hecho auspicioso, siguiendo la planificación de una política pública que tiene que ver con la extensión y expansión del sistema educativo. En un tiempo que estamos viviendo, Santa Fe hoy muestra que en el ciclo lectivo 2021 tenemos más alumnos que en el ciclo 2020. Esto habla también de las políticas que iniciamos en febrero del año pasado cuando salimos a buscar a los chicos que no estaban en la escuela. Hoy tenemos un sistema educativo con casi 20.000 chicos más en plena pandemia, por lo tanto celebramos el crecimiento de la matrícula acompañando el crecimiento de las escuelas con más obra pública y con un diseño innovador”.

Por su parte, Corach comentó: “Estamos acá para hacer lo que tanto nos gusta a la gestión encabezada por el gobernador Omar Perotti que es poner en marcha obras y atender necesidades; no venimos a prometer nada que no podamos hacer. Venimos a poner en alto el valor de la educación, pensando uno de los pilares más importantes para nuestro presente y nuestro futuro”, y luego hizo referencia al plan de conectividad que “hoy tiene media sanción y está en la cámara de diputados, desde octubre, y aún no lo podemos sacar. Es una gran frustración, no para el gobernador, sino para toda la provincia, para todos aquellos que no pueden tener acceso a internet como lo propone nuestro proyecto de ley. No obstante, tenemos varios logros, como el boleto educativo gratuito, que es una clara muestra de la definición política del gobernador a la hora de favorecer la educación para todos y todas”, subrayó.

Por su parte, Battaglia destacó que “cuando el gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana, nos encargan hacer proyectos con esta nueva espacialidad, la primera recomendación es que tengan ambientes saludables, y eso hicimos. En los jardines de infantes, tanto como las escuelas primarias y la secundaria, están ejecutados bajo cuatro principios básicos que para nosotros son fundamentales, pero que también se pueden aplicar a edificaciones existentes en muchos de los casos.

El primer principio es ambientes saludables, a través del uso de mucha forestación, espacios verdes, cada aula cubierta tiene su aula abierta, para que los chicos puedan tomar clases afuera. Esto también fue producto del tema de la pandemia, porque nos llevó a repensar la espacialidad educativa, nos dimos cuenta que lo fundamental es la ventilación cruzada y la renovación de aire. Además de este principio, los espacios trabajan la expansión hacia patios particulares de cada aula. También tiene renovación de aire de acuerdo a la densidad del aula. Queremos niños que crezcan y aprendan en lugares seguros y con el menor riesgo posible”, explicó.

“Están inspirados en el método Montessori y Tonucci, quienes repensaron los espacios educativos y proyectaron una escuela para tiempos de post-pandemia. La intención es plasmar un nuevo paradigma arquitectónico que sea amigable con el medioambiente. No son prototipos, son modelos de escuela primaria, secundaria y jardín de infantes. Porque se respeta mucho el ambiente donde se inserta, el entorno urbano, el barrio, los servicios”, aseguró Battaglia.

En tanto, Castellano mencionó: “No recuerdo ninguna vez en doce años que haya habido una apertura de sobres de una escuela por parte del gobierno de la provincia, Rafaela era desatendida. Hoy, estar abriendo sobres, es algo que nunca debió dejarse de hacer. El senador Alcides Calvo está trabajando para construir la tercera escuela en el sector oeste de la ciudad. Y respecto a esta obra, estoy totalmente gratificado por el diseño de la arquitectura de los jardines, donde la mirada de la salud está marcando cada una de las acciones que hacemos”.

Finalmente, Galeano dijo: “Es un edificio que estamos intentando ejecutar desde el año 2014, por lo tanto hoy, para nosotros, es un día de fiesta. Los jardines están diseñados como espacios temporales que nos conforma y nos constituye en sujetos más libres. De esta forma, nuestros niños tendrán una mejor calidad de vida, generando experiencias educativas más libres”.

JARDINES POSPANDEMIA

Las nuevas construcciones tendrán cuatro principios básicos: uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad funcional, ambientes saludables y construcción eficiente. Contarán con cuatro aulas interconectadas con baños privados, pensadas para salas de 3, 4 y 5 años. Y todos los espacios de aprendizaje se caracterizarán por la flexibilidad, dado que podrán integrarse o segregarse según las necesidades.

Además se incluyen paneles solares fotovoltaicos, agua caliente por calefones solares, recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, y sistema constructivo en seco.

LAS OFERTAS

En Santa Rosa de Calchines, con un presupuesto oficial de $107.987.058,73, se presentaron 4 ofertas: SONZOGNI CARLOS ALBERTO ISMAEL cotizó $111.656.088,33; CAMPANA JUAN MANUEL cotizó $133.900.995,03; TECSA S.A. cotizó $137.794.612,66; y una cuarta y última oferta correspondiente a la firma VFM S.A. quien cotizó $116.500.000.

En Rafaela, con un presupuesto oficial de $107.987.058,73, se presentaron 2 ofertas: VFM S.A. cotizó $116.500.000, y una cuarta y última oferta correspondiente a la firma DINALE S.A. quien cotizó $119.530.753,55.