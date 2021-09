Horóscopo de hoy, 9 de septiembre

En esta jornada cada uno de los 12 signos zodiacales tienen un destino marcado y pueden aprovechar este tiempo para ancarse en cuáles son sus prioridades y objetivos de cara al futuro. Conoce los pronósticos según la astrología respecto a la salud, el amor, el dinero y el trabajo.

Estamos en una etapa en la cual algunos signos del zodiaco suelen beneficiarse para renovar su energía. En esta fase lunar en donde predomina la intuición, es propicio para que pueden visualizar qué anhelan lograr de cara a lo que resta de este 2021.

Según la astrología, algunos signos volverán a considerar viejos proyectos que han dejado de lado por falta de tiempo o entusiasmo. Además, también puede que encuentren a alguien que los ayude a llevarlo a cabo.

Por su parte, hay alguno a los que se le solicitará su opinión a pesar de que no lo desee.Asimismo, uno de lo signos deberán seguir las recomendaciones médicas y tratar de hacer ejercicio. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 9 de septiembre de 2021.

Aries

Andarás con bastante despistado o despistada, hay cambios poco habituales.Si acabas de volver al trabajo puede que se te vaya a olvidar hasta la contraseña de la computadora. Pero eso es muy bueno porque significa que has desconectado totalmente, y te hacía mucha falta.

Tauro

Lo físico es lo que más te va a preocupar o en lo que pondrás hoy tu atención porque ves que sería muy conveniente hacer una revisión de algo que has dejado de lado pero que sabes que necesita tu atención. Cuidarse no es algo que haya que olvidar.

Géminis

No has vuelto a ver a una persona desde el regreso de vacaciones y le está dando largas porque no quieres decirle que no te apetece mucho seguir una relación, que ya se estaba volviendo aburrida. Lo entenderá muy pronto solo con tu actitud.

Cáncer

Siempre hay sueños por conseguir y hoy te das cuenta de que alguno se te ha escapado de las manos, quizá porque no has seguido la voz de la experiencia o simplemente te has quedado en tu zona de confort. Es hora de que cambies tu actitud.

Leo

No te saltes ninguna recomendación médica aunque te cueste trabajo y más si se trata de volver a hacer ejercicio y no quedarse en el sofá. Eso es muy importante de cara al futuro, así que haz el esfuerzo ya. Tu organismo necesita de ese paso que debes dar.

Virgo

Tu ánimo es contagioso y llena de energía a aquello que están más cerca de ti. Tus amigos y amigas y tu familia van a notar esa buenas vibraciones que desprendes hoy y que les ayudan a sobrellevar problemas. Todo fluye con simpatía.

Libra

Te preocupa alguien de la familia e intuirás qué es lo que le sucede a esa persona a la que quieres y a la que encuentras un poco rara en estos días. Te atreverás a preguntarle, no te sorprenderá lo que te cuenta porque ya te lo imaginabas.

Escorpio

Hay alguien cerca que necesita un cambio urgente de vida o incluso de pareja y tu lo vas a ver con claridad. Es cierto que no debes meterte en el asunto hasta que te lo pida, pero lo acabarás haciendo. Deberás dar tu opinión, ten cuidado.

Sagitario

Hoy estás de un humor bastante mejor y con ganas de divertirte y de pasar un rato sin pensar en nada excesivamente serio. Lo cierto es que no te vendrá mal un poco de frivolidad y de fiesta. Así olvidas alguna tensión en el trabajo.

Capricornio

Por mucho que no tengas ganas, hoy tendrás que acudir a una reunión, incluso aunque sea de modo telemático, para organizar algún asunto de cara al curso que comienza. Tómatelo con la mejor cara y proponte sacar algo en claro de ella.

Acuario

Retomas un tema que estaba dejado de lado y te pones las pilas para sacarlo adelante. Si se trata de un proyecto antiguo, hoy podrás contactar con alguien que te puede ayudar mucho a llevarlo a cabo. Véndelo bien y muestra tus mejores habilidades.

Piscis

Alguien quiere envenenar el ambiente en el trabajo, pero no vas a consentirlo de ningún modo y a pesar de que no te apetece nada, no te queda más remedio que salir a defender tus intereses y tu prestigio. Será algo complicado y sobre todo, desagradable.