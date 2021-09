Gustavo López arremetió otra vez contra los streamers

No, no es un déjà vu: el periodista Gustavo López volvió a declarar en contra de los streamers por temas futbolísticos, pero no fue por las entrevistas que las figuras del deporte no le conceden, como sucedió aquella vez en la que apuntó contra Ibai.

Esta vez fue porque no podrá ver a la Selección masculina de fútbol en el Monumental en su partido contra Bolivia, en lo que será el cierre de esta triple fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, mientras que los streamers sí.

“A mí me da mucha pena dedicarme a esto, transmitir todos los partidos, y no poder ir a la cancha de River. Y, de repente, un don nadie que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica todo, va a estar ahí”, declaró López sin decir de quién hablaba.

Y siguió: “Pero bueno, tranquilo. Nosotros estaremos acá, vamos a la cancha de Chacarita, a la de Nueva Chicago, a la de Banfield, a la de Temperley; vamos a la de Gimnasia y Esgrima de La Plata, vamos a la de Godoy Cruz, venimos, vamos a Santiago del Estero, venimos, vamos a San Juan… pero para la Selección nos quedamos sin entradas y lo vamos a ver por televisión mientras que, tipos que no saben si la pelota es redonda o cuadrada y si pica porque tiene un conejo adentro, mañana van a estar en el VIP. Pero es un poco también la Argentina, que a veces es injusta y hay que hacerla más justa de aquí en adelante. Ojalá tengamos la capacidad, entre todos, de ser más solidarios y de pensar un poco cada actos que hacemos”.

LOS STREAMERS TIENEN PALCO PA — Coscu (@Martinpdisalvo) September 9, 2021

Después de viralizarse sus declaraciones a través de Twitter, Coscu respondió con algunos tweets a los dichos de López.

Uno de ellos fue un video donde sostiene la entrada que la AFA le entregó como invitado. “Gustavo Lóoopez, ¿conocés a Palco Amoroso, pa? ¿Lo conocés a Palco Amoroso?”, se rió el streamer, haciendo un juego de palabras entre el artista y el lugar del Monumental en donde se va a encontrar con los demás.