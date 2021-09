Se entregó un remisero que descuartizó a una mujer en Rosario

El acusado de la muerte lo mencionó en una audiencia judicial. Al parecer desmembró a la anciana para quedarse con un departamento.

Este jueves se presentó en el Centro de Justicia Penal de Rosario Ricardo Alberto M., un remisero quien fue mencionado este lunes en una declaración judicial por Marcelo Alberto Fernández, acusado por la fiscalía junto a su pareja Josefa Richarte Carrasco por haber asesinado a María Isabel Ruglio, una jubilada de 73 años hallada descuartizada en el arroyo Saladillo en febrero del 2020.

El encargado de hacer desaparecer el cuerpo, según el acusado, fue Ricardo M., un amigo que solía pasar por su casa. Luego de ser delatado el hombre se presentó de forma espontánea este jueves en el Centro de Justicia, prestó declaración ante el fiscal Adrián Spelta, que es quien lleva la investigación, y automáticamente quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa.

Primero aparecieron las partes del cuerpo flotando como una incógnita sobre el arroyo Saladillo. Al mes se estableció que ese cadáver trozado en siete partes pertenecía a María Isabel Ruglio, una docente jubilada de 73 años que vivió toda su vida en Uriburu al 500. Entonces la policía fue a su casa y detuvo un matrimonio que vivía con ella y atendía una verdulería en el frente. Un año y seis meses más tarde, cuando la pareja espera un juicio oral con pedido de prisión perpetua, el acusado Marcelo Alberto Fernández pidió hablar ante un juez. “Yo esa noche estaba muy borracho. Empezó una discusión, ella agarró un cuchillo. Yo la agarré del cuello y se me fue la mano. Nunca la quise matar”, confesó en una audiencia sobre un caso en el que el misterio parece aclararse en etapas.

Lo dijo ante el fiscal Adrián Spelta y el juez Gustavo Pérez de Urrechu. Fue en una audiencia presenciada por familiares de la víctima en el Centro de Justicia Penal. En el mismo acto desligó a su esposa, Josefa Richarte Carrasco, una española que también está presa, de quien dijo que nunca estuvo al tanto de lo ocurrido. Y confió que contó con la ayuda de un tercero que se ocupó de descuartizar a la víctima y hacerla desaparecer a cambio de un departamento de su propiedad, ese tercero es el remisero que se entregó el jueves.

Fue la primera vez que el detenido, de 44 años, declara sobre el caso. Dijo que no quiso hacerlo antes porque no se sentía cómodo al hablar por zoom o por videoconferencia. Lo ocurrido puertas adentro de la vivienda de Uriburu 522 era un misterio: la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte pero sí que los seis cortes que partieron al cuerpo en siete partes fueron post mortem, algo que no es considerado delito. En la audiencia también declaró la española Josefa Richarte Carrasco, de 58 años, quien en aquel entonces denunció en una comisaría la desaparición de “Marisa”, como llamaban a la víctima. Una vez más, sostuvo que no estuvo en la casa al momento del crimen y que recién se enteró de lo sucedido cuando la llevaron presa.

Las declaraciones se produjeron a pedido de los imputados, cuando la causa se encamina a juicio oral con ambos acusados como coautores funcionales de un homicidio calificado por “codicia”, a fin de quedarse con la vivienda de la víctima. Sobre ellos pesa un pedido de prisión perpetua. Los defensores públicos Francisco Broglia, por Josefa, y Marianela Di Ponte, por Fernández, adelantaron que pedirán libertades o cambios en los plazos de detención en una audiencia a realizarse en los próximos quince días. La Fiscalía analiza los pasos a seguir.

La sórdida historia salió a la luz cuando el 10 de febrero de 2020 pescadores del Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Avisaron a las autoridades y un rastrillaje de agentes de Prefectura permitió completar en 72 horas el cadáver de una mujer desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio. El cuerpo permaneció sin identificarse hasta que, un mes mas tarde, una prima de Ruglio se comunicó con la policía desde Santa Fe y expresó sus temores de que el cuerpo fuera el de la docente. La pareja que convivía con la víctima fue detenida esa misma noche del miércoles 4 de marzo.