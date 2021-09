Eliminatorias: Argentina venció a Bolivia con tres goles de Messi

Argentina goleó este jueves por la noche a Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Además, el astro argentino superó el record de goles del mítico Pelé y Twitter se llenó de memes.

Con Lionel Messi como figura, el campeón de América se impuso por 3 a 0 en el estadio Monumental, contó con público en las tribunas luego de un año y medio sin poder hacerlo por la pandemia de coronavirus.

Sobre el final, el capitán argentino tomó un rebote en el área y liquidó el encuentro.

De esta forma, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró su participación en la triple fecha, luego de la victoria en Caracas ante Venezuela y el escándalo que originó la suspensión del clásico ante Brasil, en San Pablo.

Con este resultado, Argentina suma 18 puntos y sigue a seis unidades del líder Brasil, que ganó todos sus partidos.

Además, el capitán argentino superó a Pelé como máximo goleador de selecciones sudamericanas y Twitter se llenó de memes:

Messi breaks Pele's record of most international goals by a South American.

The most scored by a south american in international football history. #Messi #Argentina #GOAT pic.twitter.com/2bCMTha6cJ

— Shakeel_Akhtar (@BeingShakeel55) September 10, 2021