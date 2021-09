Hernán Piquín será reemplazado por Fede Bal en el jurado de “La Academia”

Esta semana se generó una gran polémica luego de que la producción de La Academia de ShowMatch decidiera que Karina La Princesita ocupara el lugar de Carolina Pampita Ardohain en el jurado, ya que la cantante de cumbia es también participante en el certamen.

Ahora, se supo que Hernán Piquín no estará presente en la gala de este viernes y por eso se le buscó un reemplazo por fuera de los competidores.

En su rol de conductora de La Previa de La Academia (Magazine) Lourdes Sánchez fue dando pistas sobre quién reemplazaría al coreógrafo y bailarín. “Esta persona la tiene clarísima con los realities, principalmente con esta pista, porque siempre que estuvo la rompió. No solo eso, sino que también fue campeón del Bailando en el 2015”. Así, se supo que se trataba de Fede Bal.

En el momento en que Sánchez develó la novedad, Rocío Marengo, quien estaba dando una entrevista en el programa, se mostró sorprendida. “Me gusta mucho, me encanta mal”, subrayó Lourdes, mientras que Celeste Muriega dijo: “Sálvese quien pueda”. “Amo este reemplazo y ojo con Federico porque va por todo. Ojo con lo que hace mañana, porque por ahí es alguien que vino para quedarse”, agregó Sánchez.

“Va a recuperar la silla que le robaron en su momento a Carmen Barbieri”, destacó Lizardo Ponce, quien luego apuntó que la decisión de Fede Bal influirá directamente el viernes, porque es el jurado quien decide quién abandona la pista de ShowMatch en la gala de eliminación.

En las últimas semanas, Fede había sido noticia luego de haber contado que se reconcilió con su novia Sofía Aldrey. Lo hizo invitado al debut a Mañanísima, el programa que su madre, Carmen Barbieri, conduce por Ciudad Magazine.

“¿Cuándo vas a ser padre?”, se leía en la pantalla una pregunta que habían enviado televidentes para el actor que no eludió la cuestión y respondió sin tapujos. “Hay una edad en la que tu grupo de amigos empieza a pensarlo. A mí no me pasa hoy, pero siento que el día de mañana me gustaría”, aseguró Fede. De inmediato, el panelista Pampito aprovechó la oportunidad para consultarle si estaba en pareja. “¿Tenés con quién?”, indagó sobre la posibilidad de tener un hijo. “Sí, claro que sí. Siempre tengo alguien. estoy muy bien”, agregó el actor en una primera instancia sin dar mayores precisiones.

Desde la cocina del programa, Carmen Barbieri interrumpió para halagar a su nuera. “Yo amo a Sofía, separándola de Fede. Es una mujer maravillosa. Además, conozco a su familia, a quien quiero a mucho. A ella la quiero mucho. Amo a Sofía, y ¿cómo no voy a querer que sea la mujer de mi hijo?”.

De inmediato, el actor describió cuál es su vínculo actual con la heredera del emporio millonario (es nieta de de Florencio Aldrey, un poderoso empresario propietario del Paseo Aldrey, el shopping más moderno de Mar del Plata). “Nosotros siempre estamos juntos. Tenemos una conexión tremenda. Nos amamos y creo que nos vamos a hablar toda la vida. Esto es así. Las idas y vueltas que nos pasan en la vida son un poco por lo que pasó en la pandemia, la cuarentena, la convivencia…”, aseguró Bal.

Luego de enumerar las distintas situaciones que los llevaron a la crisis de pareja, Fede consideró que “la convivencia arruina todo tipo de vínculo” y es por eso que en esta nueva oportunidad que le dio a su relación con Sofía, cada uno vive en su casa. “Muchas veces me pasaba de sentir ‘quiero ir a buscarte, que te prepares para verme, yo preparame para verte’. La necesidad también de tener tu espacio, esa distancia”.