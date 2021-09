El esposo de Ana Rosenfeld contrajo la variante Delta y su condición es delicada

Ana Rosenfeld se encuentra atravesando un momento delicado, desde que tanto ella como su marido, Marcelo Frydlewski, contrajeron coronavirus en la ciudad de Miami.

Y mientras que la abogada atravesó la enfermedad sin inconvenientes, la salud del empresario de 67 años, considerado persona de riesgo no solo por su edad, sino también por padecer cáncer de pulmón hace algunos años, se agravó considerablemente.

Por este motivo, el comienzo de la semana fue aún más difícil para la abogada, a la que le informaron que su esposo debió ser intubado por complicaciones en el cuadro.

Sin embargo, en el día de hoy le confirmaron que Frydlewski contrajo la variante Delta, la cual es mucho más agresiva. En ese marco, fue Yanina Latorre quien brindó más información de la situación.

“A él le agarró fuerte. Hablando con Ana me confirmó que los médicos le dijeron que tiene la cepa Delta. El Covid se habría ido de su cuerpo porque sus hisopados dan negativos, pero la situación es crítica”, contó y reveló que la abogada está sufriendo porque apenas tuvo contacto con él en estas casi tres semanas.

Por esta razón, señaló: “Los médicos en Estados Unidos no son como acá. Son otras formas, no lo digo ni bien ni mal, pero el médico allá no se involucra desde lo humano. Es un tipo que te da el parte y listo. Y cuando ella se pone intensa para verlo a su marido, le dicen que está en un estado crítico y que no puede. El estado crítico es que está totalmente intubado. Entonces parece ser que cuando estás intubado tu cuerpo queda en una variación, en un número”.

Y agregó: “Esta ahí, es alentador porque no fue empeorando. Pero no le dicen si va a estar bien o mal, solo le dan los valores de los estudios”, ante la atenta mirada de Mariana Lestelle, quien estaba brindando un móvil y había sido consultada sobre las posibilidades de que haya una nueva dosis después de que se completen las dos que están programadas.

De acuerdo con la profesional, en Estados Unidos la variable Delta es predominante. “El otro debate es lo de la tercera dosis de vacunas. Muchos estudios que se hicieron con la vacuna Pfizer, muestran que después de los seis meses del esquema completo, empieza a caer la inmunidad y que no es tan eficiente, ninguna de las vacunas, no tiene la misma efectividad contra la variante Delta que contra las otras variantes”, destacó la médica.

Para concluir, sostuvo que la vacuna tiene un 96% de eficacia, pero aclaró que con la variante Delta y después de cierto tiempo, baja esa protección. “Por eso el mundo se está planteando la tercera dosis. Acá en Argentina ya está planteado para personas vulnerables y personal de salud”, cerró.