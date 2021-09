Concluye la primera etapa de “Los derechos en tu barrio”

En la Estación de San Agustín finalizó esta semana la primera instancia de una iniciativa que recorrió seis barrios. Los temas que tuvieron mayor cantidad de reclamos fueron: defensa del consumidor, alquileres y mediaciones. La iniciativa continuará en más sectores de la ciudad.

Concluyó esta semana, la primera etapa del programa “Los derechos en tu barrio”. Se trata de una iniciativa de escucha y asesoramiento en materia de convivencia, derechos humanos y de consumidores que impulsa la Municipalidad y que se llevó a cabo en 6 de las 17 Estaciones municipales de la ciudad.

A través de esta propuesta de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana, se busca garantizar en cada barrio el acceso a herramientas de promoción y defensa de derechos. Comenzó el martes 24 de agosto en la Estación de Coronel Dorrego, continuó en las estaciones de Loyola, Alto Verde, Varadero Sarsotti y Distrito Noreste, y concluyó este jueves en la Estación San Agustín (Fray Francisco de Aroca 9549).

A modo de balance, el director de Derechos y Vinculación Ciudadana, Franco Ponce de León, resaltó: “Estamos finalizando esta primera etapa del programa. Estamos muy contentos porque junto al intendente Emilio Jatón marcamos como objetivo ir hacia los barrios, hacia donde está la gente, y eso dio sus frutos”. En ese sentido, el funcionario consignó que “es cada vez más frecuente que los vecinos y las vecinas no puedan llegar al centro, donde está la oficina de Derechos y Vinculación Ciudadana, y ahora vemos los resultados de esta primera etapa”.

Los temas que tuvieron mayor demanda de los vecinos fueron defensa del consumidor, alquileres y mediaciones. “Esos han sido claramente los rubros en los que más gente consultó”, puntualizó Ponce de León y añadió que en las Estaciones municipales “también se encuentra un lugar donde recabar información sobre distintas temáticas, para lo cual, personal municipal interactúa con otros organismos, ya sean provinciales o nacionales, e incluso entidades bancarias para que las y los vecinos se vayan de aquí con una respuesta concreta”.

“Se vuelve muy frustrante cuando vas a un lugar en el que se vulneran los derechos y no te dan las respuestas necesarias, por eso la idea de este programa es estar, escuchar y buscar las soluciones correspondientes”, agregó.

Vale destacar que el programa “Los derechos en tu barrio” tendrá próximamente una segunda etapa. “La semana que viene realizaremos una evaluación y analizaremos cómo ampliaremos la cantidad de Estaciones, de horarios y días, porque la recepción por parte de los vecinos y vecinas fue muy importante”, concluyó Ponce de León.

Problemas y soluciones

Mariela González fue una de las vecinas que se acercó a la Estación de San Agustín con un problema concreto: el descuento de dinero de la Asignación Familiar, “cada vez me descuentan más plata así que vine para ver si me podían ayudar”, aseguró.

“Yo participo de las actividades de la Estación y así me enteré que venía al barrio esta oficina, así que hoy me decidí y vine con mis hijas. Las chicas que me atendieron ya me pidieron todos los datos para hablar con el banco y saber de qué se trata este descuento; yo cuento con las chicas para obtener una respuesta”, aclaró González, y destacó la buena atención recibida: “La verdad es que voy a recomendar que se acerquen a este lugar, yo sé que hay mucha gente a la que se le descuenta plata y nadie sabe por qué. Mi mamá había ido a la oficina de la Municipalidad en el centro y a ella se lo solucionaron pero yo nunca pude llegar hasta allá, así que ahora que vinieron para el barrio, acá estoy”.

La iniciativa busca descentralizar los servicios municipales enfocados en derechos ciudadanos con el fin de acercar a las y los santafesinos la información necesaria para empoderarse como consumidores, usuarios o inquilinos. “Los derechos en tu barrio” tiene como objetivo potenciar lo logrado en esta materia y llevarlo a cada rincón de la ciudad.

Cabe destacar que en la sede de calle Salta 2840, como también por oficina virtual, se pueden realizar las consultas, denuncias y reclamos de manera gratuita, recibiendo asimismo el asesoramiento jurídico y la asistencia profesional para su resolución, a través de derivaciones, mediaciones, facilitaciones y conciliaciones según corresponda.