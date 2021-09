Pampita reveló los motivos por los cuales no habla públicamente de su hija Blanca

Hace nueve años, Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña sufrieron un golpe inesperado y sumamente doloroso.

Blanca, la primera hija del matrimonio, murió el 8 de septiembre de 2012 en Chile luego de contraer una infección bacteriana que derivó en una neumonía hemorrágica. Desde entonces, tanto la modelo como el actor hicieron todo lo posible para mantenerse en pie y salir adelante por sus otros hijos, Bautista, Beltrán y Benicio. Pero a diferencia de su exmarido, que suele hablar mucho sobre la muerte de la nena, ella decidió transitar el duelo sin tanta exposición.

“¿Cómo hicieron para salir adelante?”, le preguntó Ángel De Brito en una mano a mano para Los ángeles de la mañana y Pampita no dudó en señalar que enfrenta una lucha diaria. “Es algo de siempre, no es de ese momento. No hay una fórmula. No soy de comentar porque es un tema tan privado y doloroso que sí lo puedo comentar con alguien que transitó lo mismo, ahí si puedo ponerme charlar horas, pasar mi teléfono y estar a disposición, pero si no es muy difícil explicarle al otro”, reveló la jurado de ShowMatch: La academia.

Y agregó: “Además se usa mucho para titular en los portales y no me gusta, me da impresión. Con el tiempo pude animarme a subir una foto, un videito en las redes, pero públicamente no hago mucho más”. Por otro lado, se refirió al homenaje familiar que le rindieron a la nena el pasado 15 de mayo, cuando inauguraron una plaza en su nombre por su cumpleaños: “Quería una cosa especial por sus 15 años, ahora no puedo ir al Chile al cementerio y quería que le quede un recuerdo lindo a los chicos, para transformar en algo lindo y positivo esa fecha”.

Pampita habló de su vínculo con Vicuña y la China Suárez

Luego del escándalo que se generó en 2015, cuando la modelo irrumpió en el set de grabación de “El hilo rojo” y encontró al chileno en un motorhome junto a la China Suárez, Ardohain asegura que el tiempo sirvió para sanar sus heridas y que actualmente tiene una buena relación con ambos. “Tengo muy buena relación con la China y le tengo mucho afecto a los hijos de Benja porque van a ser siempre los hermanos de mis hijos”, dijo en referencia a Magnolia y Amancio.

“¿Los pudiste perdonar?”, preguntó De Brito, en relación a la infidelidad de Vicuña. Y Carolina fue contundente: “No tengo nada que perdonar. La vida es como tuvo que ser, la gente puede dejar de amar y está bien. Siempre le voy a desear lo mejor a todas las parejas que tuve y me parece que está bien lo que la vida les dio. Creo que todo está un poco escrito y que las cosas tienen que ser como sucedieron”.