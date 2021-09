Los Auténticos Decadentes celebran 35 años de vida

“Con el paso del tiempo el espíritu nunca cambió”. En la vuelta de los shows y la fiesta interminable del grupo que genera alegría a los argentinos, DiarioShow.com habló con sus integrantes para adelantar el festejo.

Vuelven los shows, vuelve la fiesta, porque vuelven Los Auténticos Decadentes. El grupo, banda de sonido de nuestros momentos felices e intensos, celebra sus 35 años de vida y su regreso a los escenarios con dos shows en la Ciudad de Buenos Aires y una gira por el país.

El sábado 18 de septiembre y el 2 de octubre Los Auténticos Decadentes se reencontrarán con su público en en el mítico Estadio Obras y, para hacer la previa de lo que serán estos conciertos, DiarioShow.com charló con el guitarrista Diego Hernán Demarco y el percusionista Gastón “El Francés” Bernardou, miembros fundadores de la banda.

“Cuando nos dicen todo lo que pasamos, en qué momentos estuvimos en las vidas de la gente, no lo podemos creer, porque eso se ve más claramente de afuera. Cuando estás dentro, estás acostumbrado. Nos da mucho placer que a nuestros shows venga gente de diferentes generaciones, familias enteras disfrutando de lo que hacés”, comienza diciendo Diego sobre lo que producen “Los Deca”.

Ante ese sentimiento, el francés da un argumento lógico al hecho de llegar a tanta gente: “La simpleza y las melodías del estilo de Los Decadentes hace que también sea para todo el mundo. A nosotros nos gusta siempre tratar de sintetizar lo popular, o que tengan lindas melodías las canciones, eso también explica eso que sucede”.

Quizás por eso, cuando se les pregunta qué expectativas tienen con el show, aclaran honestamente que no están ansiosos, porque “cada vez que tocamos, la gente la pasa muy bien, estamos acostumbrados”.

Sin embargo, Diego se ataja sobre los preparativos y dice: “En realidad, lo que tenemos que hacer ahora es juntarnos y hacer un par de ensayos y aceitar de vuelta la maquinaria. Por ese lado, este tiempo pudimos parar, algo que en 35 años nunca pudimos hacer”.

En épocas de aniversario puede haber tiempo para la introspección, y por ello al hablar sobre qué faltaba y qué tenían tres décadas y media atrás, o qué tienen ahora que antes no, De Marco recuerda: “Ahora es más fácil, porque llegás y tenés el instrumento afinado y está todo organizado. Y generalmente las canciones que tocamos ya la gente se las conoce, y buscás el equilibrio de hacer algo nuevo y el relax de hacer lo que te gusta. Antes no había plata, no teníamos auto, no teníamos nada. Entonces era todo más difícil. Pero el espíritu era siempre el mismo, eso no cambió”.

De la misma forma, siente que quizás perdieron, por la madurez y el paso del tiempo, algo importante: “Nos veíamos más. No es que no nos veamos ahora, pero antes, salir a tocar era salir a joder, y ahora también es un trabajo. Estamos más concentrados”.

Algo extraño que ocurre con el grupo es que, a pesar de ser autorreferenciales en sus canciones de fiesta, en donde se apuntan a ellos mismos (Diego admite que nunca les gustó “señalar a los otros”), con clásicos como “Los piratas”, “El murguero”, “La guitarra” y tantos más, a la vez sus hits cuentan con una universalidad bien entendida a lo largo y ancho de América Latina.

Sobre cómo llegaron a ser más escuchados en México o Santiago de Chile que en Buenos Aires (según datos de Spotify), reflexionan: “Está buenísimo tener esa esa posibilidad de que te escuchen en otros países. Es casi nuestro objetivo, porque ya en este momento de nuestra carrera buscamos nuevos objetivos. Es una manera de trascender”. Para cerrar, el Francés analiza: “Los hits van más allá de la banda, muchos ni saben que somos Los Decadentes o no nos conocen las caras pero se saben los temas y los bailan; eso es lo más importante”.