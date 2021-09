Crece la tensión en PSG: abucheos y silbidos a Mbappé

Un doblete del español Ander Herrera y la aportación de Kylian Mbappé fueron suficiente para el París Saint Germain, que goleó al recién ascendido Clermont (4-0) en el Parque de los Príncipes, en medio de una división de opiniones ante el reencuentro de la afición con el astro francés.

Hubo abucheos, silbidos y aplausos en similar proporción para el parisino que se reencontró con los fanáticos después de lo sucedido en el tramo final del mercado de fichajes. El delantero, sin embargo, fue a lo suyo e intervino en tres de los cuatro tantos del conjunto de Mauricio Pochettino que no contó con Leo Messi, Neymar, Leandro Paredes y Ángel di María, recién llegados de sus partidos internacionales con Argentina y Brasil.

Posteriormente, en rueda de prensa, el técnico argentino se pronunció sobre lo sucedido en las gradas del estadio, defendió públicamente al jugador y lo calificó como un “gran profesional”.

“No los he escuchado. Si se han producido, yo no he visto nada, no he escuchado nada”, afirmó Pochettino al ser preguntado por esos abucheos procedentes de un sector de la grada que le recriminó al ex Mónaco el hecho de haber permanecido en silencio durante el último mercado de fichajes, en el que hasta el último momento pareció posible un eventual traspaso al Real Madrid.

A pesar de continuar durante este semestre, y seguramente hasta el final de su contrato en junio del 2022, todo parece indicar que el futbolista no renovará con la entidad francesa. De todos modos continúa siendo determinante para el cuadro galo.

Kylian Mbappé hizo un buen partido, marcó el tercer gol de su equipo y terminó el encuentro recibiendo muestras de apoyo por parte de la mayoría de los hinchas del Parque de los Príncipes.

“Lo único que he visto es una gran ovación para él cuando tiró un saque de esquina, con el afecto de todo el público”, aseguró el entrenador rosarino, intentando dejar a un lado la parte negativa.

“Kylian es un gran profesional, un jugador inmenso y un buen muchacho en el aspecto humano. Ama a este club, lo ha demostrado todos estos años, y continúa haciéndolo. Intenta mejorar cada día y ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos. Muestra un gran respeto por este club, diariamente, y hay que apreciar eso”, sentenció.

El triunfo ante el Clermont prolonga el pleno del París Saint Germain que ha ganado los cinco partidos que ha disputado y el próximo miércoles visita al Brujas en su estreno en la Liga de Campeones.