L- Gante alentó a los jóvenes que vayan a votar

En un móvil en vivo, Crónica se acercó al Barrio Bicentenario, en General Rodríguez, para entrevistar al cantante que apeló al voto joven y reveló qué le pediría a los políticos

“¿Querés que te diga a quién voy a votar? Te muestro la boleta: lista 420″, arrancó L-Gante mostrando una captura de pantalla en su celular en la que sus seguidores lo colocaron encabezando su propia lista virtual. “No votes giles, que la calle decida” proponen. “Esta lista 420 me la hicieron llegar por Facebook, estaría bueno”, agregó el joven que en las últimas semanas tomó protagonismo no solo en las calles sino que también se paseó por todos los programas de televisión.

Elian González, tal es su nombre, se refirió entonces de la posibilidad de sumarse a la política y reveló si ya fue tentado por algún partido político, como les pasó a otros colegas de la movida tropical como por ejemplo, Brian Lanzelotta: “Vengo haciendo bastante con mi gente, con la cumbia 420, muchas cosas por el barrio. Sí tomaría un tiempo un cargo pero si algún día la gente me lo llega a hacer saber, yo no quiero hacer política. Lo vengo haciendo por empatía y nadie lo ve, no sale en ningún lado y está bien que sea así, pero el barrio lo sabe que es lo importante. Hay una frase que yo digo siempre: ‘el barrio por el barrio’”.

El joven mostró a cámara un video de un show en el que da un mensaje a sus seguidores. “Nos tenemos que ayudar entre todos porque los giles que están arriba no bajan para estos lados”, se escucha en el audio mientras sus fanáticos grita y aplauden. “La gente se siente identificada, responde, y ése es el camino para mí siempre”, explica.

Antes de ir a cumplir con su obligación cívica, L-Gante le dejó un mensaje a los jóvenes, a quienes los alentó para que vayan a los colegios a votar pero no sin antes informarse un poco. “Hoy en día lo veo medio peligroso y al aire al voto joven. Quiero transmitirles a los chicos que es muy valioso el voto y más valiosa la decisión a la hora que estas eligiendo”, les dijo y mirando a cámara les habló directamente a ellos: “Hablalo con tu mamá o con quien quieras pero es importante. Espero que vayan a votar. Todo suma”.

Fue entonces cuando le preguntaron qué le pediría él a la dirigencia política y el cantante se explayó: “Estaría bueno un poco de seguridad sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”.

¿Y al Congreso qué le pedirías? “Por mi parte, además de todo lo que habría para decir, te cuento algo. Hace una hora atrás estaba analizando comentarios en las redes sociales. Los comentarios malos eran de gente adulta hablando del porro y abrí debate: ‘che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’ Y ahí los dejé debatiendo”, contó entre risas y anticipó qué le diría al presidente si pudiera hablar con él: “Si me junto con Alberto le voy a decir que lo haga legal”.

Otro punto importante para conversar en esa reunión es la situación laboral de sus vecinos. “Mi barrio necesita habilitar la circulación, abrir un poco mas así el trabajo fluye. Y también habría que dejar de regalar cositas a la gente. Sé que es por la complicación que tenemos hoy en día y que se va ir solucionando de a poquito. Acá los pibes en el barrio por suerte no están haciendo macanas. Mis amigos están todos los días ideando alguna, tratando de abrir un emprendimiento. Está complicada la cosa hoy en día pero en la Argentina está lleno de gente con ganas de progresar, gente inteligente. Mi mensaje siempre es que aprenda, que estudien, yo también tengo cosas que me gustan además de la música”, contó.

Antes de irse a votar, contó cuál es su máximo sueño: “tener una casa de ladrillos en mi barrio y que Argentina gane un mundial y pueda ir a cantar el obelisco para festejar”.