Karina La Princesita cantó “Miénteme” de Tini Stoessel y María Becerra

En una nueva gala Karina La Princesita fue ovacionada por el público presente en el estudio de ShowMatch tras cantar y bailar el tema “Miénteme” de María Becerra y Tini Stoessel.

Fue una de las primeras en abrir el la ronda que La Academia bautizó “ritmo del jurado” que consiste en que cada jurado le elija una canción al participante.

Ya con un 30 por ciento de aforo de público, la cantante agradeció que hubiera gente y habló de su paso por el jurado: “Me gusta estar acá porque siento que todavía tengo mucho que aprender”. Luego, fue el turno de bailar y fiel a su profesión, además de seguir la coreografía cantó algunos fragmentos del popular tema, acompañada de su bailarín, Rafa Muñiz, y de la saxofonista Tamara Kreimer hija del reconocido músico Oscar Kreimer.

Luego fue el turno de la votación y Ángel de Brito que fue quien seleccionó la canción, le puso un nueve: ““Me encanta que hayas cantado, fue una opción interesante. Quiero que des todo lo mejor, porque podés. Mentime que te gusta bailar, quiero que llegues a la final” y se refirió a una “traba personal de timidez” que no puede disfrutar.

“Me gusta Karina, es una artista muy completa y se supera día a día. Esto me gustó mucho, pero me faltó un momento de impacto”, agregó Pampita esta ronda con el voto secreto. Guillermina Valdés puso un nueve: “A mí me gustó mucho. Rafa tiene precisión y sus trucos son bárbaros. Me encanta el trabajo de Karina”.

“Al principio sentí una energía de pasada. Sentí mucha ambición en la propuesta. El baile me quedó con poca fuerza y con poca definición. No vi la evolución que venía viendo en Karina. No me terminó de convencer”, dijo Jimena Barón que no fue tan generosa y les puso un seis. Por último Hernán Piquín que el domingo se había presentado como precandidato a concejal de Pilar puntuó con siete: “Esto es La Academia, y lo que traen no es solo baile. La vi mucho mejor a Karina, sin mirar el piso”.

Al finalizar el programa Karina habló con Teleshow feliz con el puntaje: “Sí, es un show, todo el tiempo escuchamos que no es el Bailando, es que apostamos más al show, porque siempre hacemos coreo, coreo, hoy hicimos otra cosa”.

Hace unos días De Brito le había dicho que había llegado a su techo y al ser consultada sobre si le molestó, dijo que no y explicó: “Tomo lo constructivo y hay cosas que sé que son para el show y no me molestan, el primer año me hubiera puesto mal pero a esta altura uno entiende el show y en la carrera entiende con qué enojarse y qué no. Estoy contenta porque traemos un montón de cosas para el show”.

Sobre por qué eligieron llevar a la saxofonista Tamara Kreimer a la pista, contó: “Ya la conocía, es amiga, talentosa y había tocado en un acústico mío y es un plus hermoso para el show y esperamos que se tenga en cuenta”.

La semana pasada había estado dos días reemplazando a Pampita en su rol de jurado ya que al cumplirse el noveno aniversario de la muerte de su hija Blanca, la modelo se quiso quedar en familia. Sobre su paso por la famosa silla dijo que ninguno de sus compañeros o competidores en La Academia le hizo ningún comentario: “Estoy tranquila y quien se enoja o se molesta pierde, yo estoy contenta”.