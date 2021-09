Soy Rada debutó con Match Game y le hizo un reclamo a Darío Barassi

El conductor estrenó el nuevo ciclo de entretenimientos en el horario que se emitía 100 argentinos dicen, y la producción le puso restricciones. Entérate de que se trata.



Este lunes 13 de septiembre, Agustín Soy Rada Aristarán debutó con Match Game, la gran apuesta de El Trece para mejorar el rating. En medio del programa, el conductor aprovechó para lanzarle uno palitos a Darío Barassi, cuyo programa 100 argentinos dicen, debió correrse para dejarle lugar al nuevo ciclo y ahora compite con Pasapalabra en Telefe.

Soy Rada estrenó su programa Match Game -cuya versión original data de 1962- a las 14.30, en el horario que dejó Darío Barassi con 100 argentinos dicen. Y fue a él a quien le dedicó una lluvia de guiños y palitos durante la emisión.

“No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles”, dijo Soy Rada mientras hablaba con uno de los participantes. Pero al final, terminó con un “Te quiero mucho”.

Pero los palitos no quedaron ahí. Más tarde, volvió recargado: “Acá no se preocupen porque no compiten entre ustedes. Todavía”, le dijo el conductor a los dos participantes no famosos, para luego referirse al pozo: “Suculento… creo que tampoco puedo decir la palabra suculento. Raro, solido, suculento creo que tampoco”, reiteró el conductor del ciclo producido por BoxFish que en esta primera entrega no tuvo corte publicitario.

Respecto al rating, Match Game logró hacer un pico de 8.5 puntos, liderando parte de la tarde. Aunque Verónica Lozano no se la hizo fácil y el resto de la franja fue para Cortá por Lozano, hablando de la realidad en el país.

Quiénes fueron los participantes en el primer programa de Match Game

Los participantes se enfrentan en tres rondas en donde tienen que responder una serie de preguntas e interactuar con el panel que estará compuesto por seis celebridades: Carla Conte, Rocío Marengo, Yayo Guridi, Nati Jota, Julián Serrano y el Mono de Kapanga .

El objetivo es hacer “match” con los seis famosos. El que más coincidencias sume, pasará a las rondas finales y competirá por 50 mil pesos.

Qué dijo Darío Barassi sobre el programa de Soy Rada por desplazar 100 argentinos dicen

Tras el anuncio del cambio de horario de 100 Argentinos Dicen (El Trece) por la llegada de Match Game, Agustín “Soy Rada” Aristarán se le apareció de manera sorpresiva a Darío Barassi en su programa con intención de “chicanearlo” y este le puso los puntos.

“Tengo dudas. Por un lado lo amo, es talentosísimo y quiero que triunfe pero por otro lado yo hice crecer este horario. ¿Qué había antes de mí acá? ¿Qué había antes de mí en la televisión? ¿En el mundo? Me va a cag… el año”, dijo Darío contundente con ese humor que lo caracteriza.

“Bueno, puede ser que vos conduzcas tan bien como yo, ¿okey?”, bromeó la estrella de 100 Argentinos Dicen. “En el runrún de los medios están diciendo que es una bomba el programa”, vaticinó Darío, pero agregó: “Le tengo muchísima fe, pero me estas mandando al muere, en un horario que no sé lo que va a pasar pero te felicito.”

En su defensa, Rada aclaró que él no tenía nada que ver con esa decisión y Darío aprovechó la oportunidad para hacerle otro chiste: “Sí, si tenés que ver. Ya sé con quién te acostaste”.