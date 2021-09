El gesto de L-Gante con un chico en silla de ruedas

Un video de Elián Ángel Valenzuela se viralizó en las redes sociales por el gesto que tuvo ante un seguidor que lo estaba esperando junto a su madre.

L-Gante sigue sumando momentos que lo convierten en el personaje del momento y que van más allá de su música. En agosto, volvió al país después de una larga gira por el exterior y apareció en cuanto programa de televisión lo invitaron. Pero no solo eso: también procura mostrarse muy cerca de su público cada vez que puede.

Entre los incontables pedidos de fotos y videos que surgen cada vez que sale a la calle, este martes se volvió viral el conmovedor saludo de parte del cantante de “cumbia 420″ a un fan en silla de ruedas, quien estaba lo estaba esperando.

Atento a la situación, Elián -tal es el nombre de pila del cumbiero- al bajarse del auto se acercó con mucho cariño hacia el fan, quien lo estaba esperando junto a su mamá. A los pocos minutos, el video se viralizó y todos destacaron el gran gesto de L-Gante.

Este lunes por la madrugada, L-Gante se convirtió en padre primerizo tras la llegada de Jamaica, la hija que tuvo junto a su novia Tamara Báez. “Ahí nació Jamaica. Por poco no nació 420. Nació a las 4 y 29, rey”, dijo el cantante para contarle la noticia al mundo.

Luego, Elián publicó fotos del parto y los primeros segundos de vida de Jamaica. Tamara, por su parte, se mostró conmovida y posteó una imagen de su familia. “Gracias, Dios, por permitirme vivir esto”, indicó y mostró a su novio y su hija ya en la habitación.

Sin embargo, la felicidad de Elián se vio opacada tras vivir un incómodo momento en la puerta del hospital de Lujan donde nació la pequeña.

“¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaros lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, comenzó diciendo él en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

Elián y Tamara se conocieron en la adolescencia y, según contó él hace algunas semanas invitado al programa de Mirtha Legrand -conducido por Juana Viale- tuvieron algunas idas y vueltas, motivo por el cual no tienen fecha de aniversario. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo. Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”.

En otra oportunidad, el cantante contó que está construyendo su casa para vivir junto a su pareja y su hija. “Les podré brindar todo. Hasta lo que no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21 años. Y hoy en día, ¡ese es mi mayor motivo para ser feliz! Los giles que se vivan la peli, que yo vivo la vida”, aseguró en un posteo de Instagram.