Marcelo Mazzarello apuntó contra Flor Peña: “Me hizo echar de un film…”

Marcelo Mazzarello utiliza sus redes sociales para mostrar cuestiones relacionadas a su trabajo, a su vida familiar y también, como ciudadano, suele mostrarse muy crítico con el gobierno de Alberto Fernández.

Y luego de haber criticado a Florencia Peña por su reunión en la Quinta de Olivos en mayo de 2020, cuando la cuarentena estricta no permitía que los ciudadanos salieran, el actor volvió a arremeter contra su colega con una grave denuncia.

“¡El poder que da visitar a AF (Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre”, escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno. ¿Voy a Inadi? No ¿Gremio? No ¿Justicia? No, Twitter”.

La película en cuestión es Más respeto que soy tu madre, la adaptación cinematográfica del blog de Hernán Casciari, que también fue llevado al teatro con adaptación de Antonio Gasalla, en la que la conductora de Flor de equipo le dará vida a Marta Bertotti, una ama de casa de 50 años que a raíz de la crisis económica argentina del 2001 ve cómo su familia deja de ser de clase media para zambullirse en la pobreza absoluta. Diego Peretti será Zacarías, su marido desempleado; mientras que Ángela Torres interpretará a Sofía, la hija de la pareja. Bajo la dirección de Marcos Carnevale está todo listo para que el rodaje empiece a mediados de octubre, pero Mazzarello no será de la partida.

Marcelo Mazzarello Vs. Florencia Peña: Primer round

Mientras muchas figuras del arco político, artístico y cultural salieron a defender a Florencia por los ataques que recibió a raíz de su encuentro con el Presidente, Marcelo Mazzarello fue uno de los tantos que expresó su disconformidad ante los argumentos que dio la actriz para justificar la reunión, ya que aseguró que se presentó para mejorar la situación de los actores en pandemia sin tener ningún cargo gremial.

“Va más allá del sector (político) al cual pertenezcas: Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica”, manifestó el actor en declaraciones radiales, en referencia a la cuarentena que decretó el Gobierno en 2020, que no le permitió acompañar a su padre en sus últimos días. Y agregó, molesto: “Un año después te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado”.

Además, señaló que no tienen ningún problema puntual con la conductora de Flor de equipo pero que no coincide con la forma en la que se involucró en los problemas que atravesaron los artistas por la pandemia. “No es nada personal con ella, pero no tenía una representación gremial y de haberla tenido porque yo tampoco… Yo fui al gremio varias veces a reclamar por el trabajo de los actores y está cerrado también. De hecho no te atienden físicamente. Entonces uno empieza a ver que había como un cuento, porque sentís que nos contaron un cuento a algunos que estaba sostenido en los medios en general y otra realidad paralela para los habitantes del poder”, expuso.

“Y dentro de eso, como lo vinimos viendo en muchas fotografías, lo vimos al Presidente con Moyano, que se reunían en distintos lugares. Te empezás a acordar de todos los viajes, de todas las cosas que saltaron, no es que saltaron para la vacuna, saltaron para todo y mientras tanto a vos te señalaban: ‘quedate en casa, no hagas esto’. Me acuerdo de la señora que sacó a pasear al perro y la llevaron presa”, agregó. Por último, señaló que luego de los festejos que tuvieron lugar en el Obelisco por el campeonato de la Selección Argentina de Copa América “no subieron los casos” de coronavirus y que le parece sospechoso. “Tengo la sensación de que nos estuvieron mintiendo en un montón de cosas, ya no puedo creerles nada ni de los números, porque aparentemente es todo falso”, concluyó.