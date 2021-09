Boris Johnson anunció cambios en su gabinete

El Gobierno británico inició este miércoles un cambio de gabinete que incluyó salidas como las de los ministros de Educación y Vivienda Gavin Williamson y Robert Jenrick, y trueques como el del ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, reemplazado ahora por la ministra de Comercio Liz Truss, y ascendido a número dos del Ejecutivo.Raab, una de las figuras más importantes del gabinete que había sido cuestionado sobre su manejo de la crisis de Afganistán, fue removido del cargo pero solo para ser nombrado como ministro de Justicia y viceprimer ministro.

The Rt Hon Elizabeth Truss MP @trussliz has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK

She remains as Minister for Women and Equalities @GEOgovuk #Reshuffle pic.twitter.com/hGKPeI3Gny

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 15, 2021