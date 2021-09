Rosarino denunció a policías e inspectores de tránsito por extorsión

El autor de la filmación aseguró en De 12 a 14 (El Tres) que le habían exigido mil pesos a su hijo porque tenía el carnet de conducir vencido. Después, señaló que una agente le rompió el celular. “Hay complicidad entre Tránsito y la Policía. Eso no debería existir”, aseveró

Un hombre denunció públicamente a una inspectora de tránsito y a agentes de la Brigada Motorizada de la Policía por pedirle una coima a su hijo porque tenía el carnet vencido para manejar su moto. Agregó que la empleada municipal lo golpeó y le rompió el teléfono celular con el que la estaba filmando.

Juan relató en De 12 a 14 (El Tres) que su hijo salió de entrenar y fue frenado por la Policía cuando se desplazaba en su moto. “Fue en Ayolas y Buenos Aires. Es el titular, tiene seguro, todo. Con el tema de la pandemia, tiene turno pero no le renovaron el carnet“, agregó.

“Entonces, ¿cómo arreglamos?”, dice que le comentó el policía a su hijo. “Dame una luca y tomatelas”, señaló que agregó el uniformado.

El hombre afirmó que su hijo no tenía dinero y se negó a entregar su moto. En ese marco, aseveró que uno de los motorizados lo empujó, lo hizo caer al suelo y le secuestró el rodado.

“Hay complicidad entre Tránsito y la Policía. Eso no debería existir”, enfatizó Juan.

“Me acerqué con la camioneta y vi la chata (de Tránsito) con el carretón. Me bajé filmando desde la chata diciendo que esos eran los que le habían pedido plata al pibe mío. Se bajó una señora, me dijo cualquier boludez, no tenía barbijo. Me pegó y me rompió el celular“, contó.

Juan aseguró que también intervino otro inspector, y de acuerdo a su versión, le comentó: “Si acá no hay nada, fuiste”. Añadió que su hijo tenía puesto el casco y que en el acta pusieron que no.

“La inspectora es de apellido Barboza. No sé si es jefa o qué. Pero entiendo que ya hizo esto en varias oportunidades, me lo dijeron”, concluyó.