Horóscopo de hoy, 16 de septiembre

En esta jornada cada uno de los 12 signos del zodíaco tendrán una buena oportunidad para identificar cuáles son esas metas que anhelan alcanzar en el futuro. Conoce los pronósticos según la astrología respecto a la salud, el amor, el dinero y el trabajo.

Estamos en una fase lunar en la cual algunos signos zodiacales pueden verse beneficiados principalmente para renovar su energía. Esto sumada a que este periodo es propicio para la intuición puede ser bueno para enfocarse en cuáles son esos objetivos que aún espera alcanzar en lo que reste de este año.

Según la astrología, hay signos que enfrentarán situaciones complicadas. Para ello es necesario sacar su fortaleza y su ánimo para encararlo de la mejor forma. Asimismo, están quienes pueden recibir un consejo que a priori les parecerá inútil pero a la larga verán que era atinado.

Por su parte, algunos deberán tranquilizarse y esperar que si eso que esperan que sucede, se dé como lo esperan. Hay que estar calmados o calmadas. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 16 de septiembre de 2021.

Aries

Siempre es tiempo de aprendizaje en la vida, no importa la edad y hoy lo vas a comprobar porque una nueva puerta se abre y te trae muchos buenos momentos. Disfrutarás de lo que estés aprendiendo, de lo nuevo y eso ampliará tus horizontes.

Tauro

Necesitas dinero para acometer todos los planes que quieres llevar a cabo y vas a buscar la mejor manera de obtenerlo. Pero es muy importante que tengas claras las deudas a las que puedas comprometerte. Haz las cuentas con alguien de confianza y experto.

Géminis

No es el momento de empeñarse en historias amorosas no correspondidas ni muy claras. Si no están todas las cartas sobre la mesa, lo mejor es que no te metas en el juego. Ten cuidado con las redes sociales, ya que pueden no ser del todo fiables.

Cáncer

Si alguien te advierte de un peligro, no desperdicies su consejo por muy tonto que te parezca o pienses que es alguien que está muy lejos de tu edad y de tu manera de actuar. Llevará razón y debes abrir tu mente y ver que sólo busca que estés bien.

Leo

Tienes planes para retornar a una actividad que había parado por circunstancias adversas. Ahora ya estará a pleno rendimiento y te sentirás con seguridad para hacerla y para disfrutar mucho de nuevo. Es hora de que vuelvas a dejarte llevar por sus beneficios.

Virgo

Muy buen tono y muy buena comunicación con todo el mundo, pero en especial con alguien de la familia a quien quieres mucho y a quien necesitas a tu lado. No le exijas más, ya te da mucho, reconócelo y deja que haga su vida sin presiones.

Libra

Si esperas con un poco de nerviosismo una noticia sobre salud, deja que pase el día sin obsesionarte con ello. Distráete todo lo que puedas y procura tranquilizarte, porque el resultado será mejor de lo esperado. Después respirarás con calma.

Escorpio

Pensás muy a menudo sobre tu relación de pareja y es porque quizá este verano has visto cosas que no te han hecho demasiada gracia o incluso ha habido un alejamiento. Es hora de que averigües lo que deseas de verdad. No te engañes.

Sagitario

Deja que el corazón te marque el paso para dedicarte a algo que no tiene demasiado perfil material, sino más bien espiritual o altruista. Esa decisión es muy importante porque marcará tu felicidad y te alejarás de zonas oscuras o egoístas.

Capricornio

No te queda más remedio que sacar tu fortaleza y tu ánimo para encarar una situación complicada en la que están en juego muchas cosas. Pero quizá toque comenzar de nuevo, regenerarse. Y debes hacerlo sin dejarte llevar por la oscuridad.

Acuario

La tristeza te ha rondado bastante últimamente, pero hoy vas a remontar eso porque alguien te hace un regalo y notas que no todo el mundo mira hacia otro lado. Confiar en lo que vendrá no es negativo, porque significa abrirse a todas las posibilidades de la vida.

Piscis

Si te lo propones seriamente, y asumes que eso conlleva responsabilidades, puedes establecer lazos más fuertes de los que crees con alguien de tu interés. Pon los pies en la tierra, aunque sin perder el romanticismo. Todo se puede conjugar.