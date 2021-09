Flor Peña iniciará acciones legales contra Marcelo Mazzarello

Un nuevo escándalo se desató alrededor de la figura de Florencia Peña a raíz de una grave denuncia que hizo Marcelo Mazzarello. “¡El poder que da visitar a AF (Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre”, escribió el actor en su cuenta de Twitter el martes 14. Y agregó: “Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno. ¿Voy a Inadi? No ¿Gremio? No ¿Justicia? No, Twitter”.

La película en cuestión es Más respeto que soy tu madre, la adaptación cinematográfica del blog de Hernán Casciari, que también fue llevado al teatro con adaptación de Antonio Gasalla, en la que la conductora de Flor de equipo le dará vida a Marta Bertotti, una ama de casa de 50 años que a raíz de la crisis económica argentina del 2001 ve cómo su familia deja de ser de clase media para zambullirse en la pobreza absoluta. Diego Peretti será Zacarías, su marido desempleado; mientras que Ángela Torres interpretará a Sofía, la hija de la pareja. Bajo la dirección de Marcos Carnevale está todo listo para que el rodaje empiece a mediados de octubre, pero Mazzarello no será de la partida.

“Tenía el contrato arreglado. Ofrecí conversar y me dijeron que Florencia estaba muy ‘sensible’. Yo iba a ser el marido y me llamaron los productores presionados por ella para desvincularme”, declaró el intérprete en una entrevista, mientras que desde Pampa Films, la productora del proyecto, reconocieron que la decisión tuvo que ver con las críticas que Mazzarello había hecho contra Florencia cuando salió a la luz la reunión que tuvo con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, para evitar conflictos a futuro.

Y lejos de callarse, en un móvil con A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, Peña le respondió a su colega: “Cuando pasó todo lo de la operación del Presidente, mi reunión en Olivos, él salió a hablar en contra mío en varios lugares y a la producción se le prendió la alarma porque querían elegirlo a él. Me preguntaron qué quería hacer y yo le dije que no quería decidir. Es la primera vez que trabajo con Pampa Films. Dijimos esperemos que baje un poco el agua. Yo con él trabajé muy bien y jamás bajaría a alguien por una ideología…me respaldan 40 años de profesión”.

Además, señaló que en su momento no quiso salir a contestarle. “No me cag… en el laburo de nadie, jamás. Yo no soy la que persigo, yo no soy la que me senté en los canales a hablar mal de un compañero, nunca. Yo hubiera esperado que me llame”, continuó. Y destacó el lugar que ocupa en el proyecto cinematográfico: “Yo soy la protagonista absoluta de una mega película, no es una peliculita. Ellos me quieren cuidar y eso es todo. Ahora decir que yo eché… me excede. Estoy un poco cansada de defenderme, no me quiero defender más. Me banco ser como soy, lo que no me banco que me difamen, la agresión, no me banco el maltrato. Lo que hizo es gravísimo”.

Por último, reveló que iniciará acciones legales contra Mazzarello y se mostró molesta por la acusación porque anteriormente han sido buenos compañeros, más allá de sus diferencias ideológicas. “Yo trabajé con él. Ahora de repente yo ahora lo hago echar y antes no. Yo laburé con él en mi pico de militancia y estuvo contra re mil bien. No me importa lo que opine él… Acá importa que yo tengo un pensamiento que molesta al establishment”, manifestó furiosa.