Camionero quiso escapar de motochorros y terminó incrustado en un callejón

“La verdad es que me perdí y terminé acá. La gente del barrio me ayudó, nunca me dejó solo”, contó Maximiliano a Canal 3 respecto a la maniobra que improvisó para esquivar las balas en la zona sur de Rosario.

Como no tenía alternativa, el camionero quedó con el imponente frente de su camión Scania incrustado en uno de los pasillos de la humilde barriada. “Pasé la noche en el camión. Gracias a la gente del barrio no me pasó nada”, aseguró.

En tanto, una vecina del lugar comentó que Maximiliano “temblaba y decía que lo querían matar. Fue una locura. Si al camión no lo sostiene un árbol, nos mata”.

La mujer se refirió a que el camión quedó muy cerca de la pared de una casa, ya que quedó estancado en un callejón tras atascarse en el barro de la humilde barriada.