La policía irrumpe en un funeral y detiene a 4 personas por violar protocolos anticovid

Las inconsistencias en las restricciones sanitarias aplicadas con motivo de la pandemia a diferentes espacios públicos desataron este miércoles en Australia fuertes polémicas, cuando agentes de la Policía de Sídney (Australia) detuvieron a cuatro personas que asistían a un funeral en el que se había superando el límite de participantes permitido, recogen medios locales.

De acuerdo con las restricciones vigentes, a un funeral no pueden acudir sino un máximo de 10 personas, y con la condición de que sean parientes cercanos del fallecido, como cónyuge o pareja, padre o madre, hermanos e hijos. Según informó la Policía, sus oficiales respondieron a una llamada sobre la presencia de unas 80-100 personas en el cementerio de Rookwood, donde se estaban realizando tres ceremonias fúnebres

Desde el cuerpo policial detallaron luego que la mayoría de los presentes se marcharon del cementerio tras un aviso, pero cuatro personas se negaron a cumplir las órdenes.

“La Policía trabajó con la familia durante esa situación difícil. La familia designó a 10 personas para que pudieran quedarse, y a las demás les pidió que se fueran”. No obstante, cuatro de ellas rechazaron el llamado y“no dieron otra opción que detenerlas”.

Frente al hecho, no pocos asistentes condenaron las restricciones, resaltando que el funeral se había realizado en un espacio abierto. Anwar Elahmad, quien se encontraba en el cementerio cuando se produjeron los arrestos, dijo que su suegra, hermana de uno de los fallecidos, estaba en el aparcamiento, y la Policía ni siquiera le permitió que viera el funeral desde su coche.

Integrantes de la Asociación de Musulmanes Libaneses, que se encargó de los funerales del miércoles, aseveraron que todos los presentes tenían puestas sus mascarillas y estaban, además, en un espacio abierto. Nadie, dijeron, logra entender por qué la diferencia entre lo que está pasando en las playas australianas y lo ocurrido en ese funeral al aire libre.

“No solo estaban de duelo, sino que vieron a sus parientes ser metidos en patrullas policiales, detenidos”, dijo el presidente de la Asociación, Samier Dandan.

Bronte beach in Sydney’s east at 10AM on the day NSW announced 1,599 cases and 8 deaths. My 70 year old beautiful mother in law in western Sydney still can’t see her family. But @ScottMorrisonMP flew back to Sydney. Kick the West eh @GladysB ?? Sorry you’re home in the bath… 😡 pic.twitter.com/JihVeRPrg2

— Rick (@colonelhogans) September 11, 2021