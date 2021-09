Amurallan el Capitolio: se esperan protestas el próximo sábado

Preparan marcha contra los juicios a quienes asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero. La organiza un ex asesor de Trump que llama “presos políticos” a esos acusados que esperan la condena en sus casas. Alerta y tensa calma.

En Washington, amurallan el Capitolio por seguridad. También se maximizarán los operativos respectivos para que no se repitan las escenas vergonzantes del 6 de enero de 2021. Ese día, la democracia de Estados Unidos exhibió las postales de hordas trumpistas copando el edificio emblema de la política de ese país. Y dejó un saldo de cinco muertos.

El próximo sábado 18 de septiembre, bajo el lema The Justice for J6 (Justicia por 6 de enero) habrá protestas en Washington en contra de la investigación judicial que se sigue a quienes asaltaron el Capitolio. Esta protesta la coordina Matt Braynard –ex agente de campaña de Donald Trump–, y su organización Look Ahead America.

El objetivo que buscan es que se retiren los cargos que el departamento de justicia de Estados Unidos presentó con 570 personas que participaron del asalto al Capitolio. Braynard fue quien sostuvo la fake news de que ese 6 de enero, “infiltrados de la izquierda” eran los responsables de los disturbios

La policía del Capitolio analiza cómo será el operativo para que no suceda otro 6 de enero.

Daño colateral: cuatro los polícias que protegieron el Capitolio se suicidaron afectados por lo sucedido ese 6 de enero.

Para el organizador Matt Braynard esas personas que el 6 de enero atentaron contra el Capitolio son “manifestantes no violentos” y sobre todo “presos políticos”. Cabe aclarar que muchos de esos 570 acusados todavía no recibieron una condena firma e incluso se les habilitó esperar la sentencia en sus respectivos domicilios.

En su cuenta de Twitter, Braynard escribió “Solicitamos que quienes asistas a nuestras marchas no usen ropa o carteles de apoyo Trump o Biden. Se asumirá que quien no cumpla con esto es un infiltrado; lo fotografiaremos, buscaremos su nombre y lo haremos famoso. (…)Esto es 100 por ciento sobre Justice forJ6 y no sobre la elección o candidato.” A pesar de declamar “apartidismo”, senadores republicanos –más bien radicales– salieron a respaldar la protesta y el objetivo que busca.

La marcha es para que no se juzgue a quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

El asalto al Capitolio por parte de trumpistas fue porque no aceptaban la derrota de Trump en elecciones.

Según publicó EuropaPress, los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos estiman que, por ahora, unas 700 personas participarían de la marcha en contra del juicio a los 570 acusados del asalto al Capitolio. Esos organismos llegaron a cifra luego de analizar el aumento de las reservas hoteleras en Washington. Si esos organismos arriban a cifras como los encuestadores argentinos en época de elecciones, el sábado el “resultado” de la convocatoria seguramente será otro.

Para Melissa Smislova –responsable de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional–, en las marchas convocadas para el sábado 18 de septiembre, habrá personas que irán también para “promover otros reclamos”. A saber, dijo, “pueden ser las vacunas, pueden ser las elecciones; todos los grupos extremistas están tratando de dividirse (…), incluso grupos extranjeros” que tratarán de “amplificar algunas de estas narrativas”. La Policía del Capitolio ya levanta vallas para cercar el Capitolio. También detallaron que el sábado entrará en vigor una declaración de emergencia que amplían las funciones de la policía y de otras fuerzas federales.

El Capitolio refuerza su seguridad con múltiples vallados por la protesta del sábado 16 de septiembre.