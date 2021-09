Horóscopo de hoy, 17 de septiembre

En esta día cada uno de los signos del zodíaco pueden tomarse un momento para recapacitar en qué es aquello que desean mantener en su cotidianidad y qué cosas no. Conoce las predicciones según la astrología respecto a la salud, el amor, el dinero y el trabajo.

Estamos en un periodo en donde algunos signos zodiacales encuentran propicio para renovarse de energía. Además, la cercanía con el fin de semana, algo que muchos asocian con el descanso, les ofrece una buena oportunidad para pensar y enfocarse en que anhelan lograr de cara a lo que resta de este 2021.

Según la astrología, hay signos que estarán en una etapa en la que deberán velar por sus propios intereses en vez del bien de los demás. Además, recibirán ayuda de alguien cercano, lo cual hará que confíen aún más en sus capacidades.

Por su parte, algunos deberán confiar en aquello que eligieron. No es momento para tirar la toalla ni dejar que cosas externas te priven de aquello que anhelabas. Asimismo, se tiene que aprovechar el tiempo y disfrutarlo. Esto es bueno para bienestar. Conoce las predicciones de los astros para viernes 17 de septiembre de 2021.

Aries

Perder un minuto de tu tiempo en lo que no tiene solución no es lo que debes hacer hoy, porque no te va a reconfortar para nada. No hay que darle más vueltas y lo que te interesa es aprovechar el tiempo para disfrutar de una afición que sí te aporta bienestar.

Tauro

Tu opinión puede ser hoy muy importante para los que tienes a tu alrededor. No dudes en atender sus consultas y mostrar toda la empatía posible, incluso en dejar de hacer cosas que te apetecen por estar con ellos. Gozarás de una gran complicidad y comprensión.

Géminis

Habrá momentos muy interesantes si sabes organizar un encuentro agradable y en el que la persona elegida se sienta a gusto y sin presión de ninguna clase. Tu conversación será la mejor de tus habilidades y eso es lo que debes potenciar.

Cáncer

Haz repaso de los últimos tiempos y verás cómo recuerdas cosas buenas que te han pasado, aunque haya otras que no te gusten tanto. Hoy te reirás mucho con amigos o amigas y vas a hacer algo muy lúdico. Procura que no te pase factura en lo físico.

Leo

Te apetece vivir intensamente y hacer algo fuera de lo común. Esas experiencias pueden ser positivas, pero tienes que controlarlas y no dejar que te controlen a ti. La prudencia será la mejor consejera esta noche. Cuidado con los excesos, hay peligro de ellos.

Virgo

Si echas de menos a un amigo o una amiga, no esperes a que se ponga en contacto contigo. Hazlo sin pensar en nada más y te encontrarás con una sorpresa. Pero debes dejar rencores de lado en todo momento. Quizá debas empezar desde cero.

Libra

Se suavizan los obstáculos en todos los aspectos y hoy te dispones a salir a divertirte y relajarte con alguien cercano. Una buena cena o algo relacionado con la música te va a sentar muy bien emocionalmente. Déjate llevar por las sensaciones.

Escorpio

Si hoy aciertas con las palabras en un tema laboral, vas a superar un obstáculo importante. Puede que sea una entrevista de trabajo o un examen. Muestra tu mejor versión, ya que eres muy capaz. Cuanto más confíes en ti, mejor te saldrá todo.

Sagitario

Estarás feliz con una decisión que tomaste hace un tiempo y que ves que ahora se materializa en cosas positivas y que tenías razón en elegir esa opción. Nada ni nadie te puede estropear la jornada. Vas a sentir que todo cobra sentido.

Capricornio

Recuperas un poco de tranquilidad y es gracias a que alguien te ayuda a ver que las cosas aún pueden arreglarse y que no debes de tirar la toalla en ningún momento. Será una gran compañía y consuelo y cada minuto que pases a su lado, mejorarás.

Acuario

Se avecina una etapa en la que van a primar tus intereses sobre los de los demás. Ten cuidado que esto no suponga un exceso de ambición ni estar pendiente del dinero nada más. Cuida las amistades y la pareja, por encima de todo.

Piscis

Hay noticias sobre un tema familiar que te preocupa bastante porque ves que no puedes hacer nada por solucionarlo, ya que escapa totalmente de tus manos. Pero debes seguir ahí, al lado de esa persona, aunque recibas algunas críticas.