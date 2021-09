Nuevo audio de Vallejos: “En el Gobierno por mí se pueden ir todos a la c… de su madre”

“Acá había que armar otro Gobierno, y tenía que ocurrir el lunes”, dijo la diputada cristinista tras la derrota del domingo, en otro mensaje.

Siguen apareciendo audios de Fernanda Vallejos, la diputada que llamó “mequetrefe” y “okupa” al presidente Alberto Fernández luego de la derrota en las PASO. “Hicieron todo a contramano de lo que hubiese sido deseable si queremos remontar esta circunstancia. Y me preocupa , no por el Gobierno, porque por mi se pueden ir todos a la c… de su madre, me preocupa porque le estamos regalando la vuelta a la derecha”, dijo la legisladora ultra K en un nuevo mensaje que dio a conocer el programa “Verdad/Consecuencia” en TN.

“Este Frankenstein nos está devorando. Acá había que armar un Gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Le tendría que haber pedido la renuncia a todos sus funcionarios, como Alicia Kirchner. Eso es lo que tendría que haber hecho Alberto. Pero el tipo está atornillado, y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el Gabinete. No lo quiere hacer, nos conducen a la derrota”, le dice Vallejos a un tal “Marcelo”, en un mensaje que fue grabado este martes, según informaron las periodistas Luciana Geuna y Maru Duffard.

La diputada, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, también reconoció que el oficialismo votó el año pasado una fórmula para ajustar las jubilaciones: “Lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones, es una fórmula para el ajuste. Con la fórmula de Cristina por lo menos los jubilados nos hubieran votado”, afirmó.

“En eso la oposición tiene razón, la gestión ha sido pésima, no cumplió con ninguno de los objetivos: ni salvar más vidas, ni sostener mínimamente la economía. Y Guzmán es el primero que se tendría que ir. Es uno de los principales paladines de la derrota”, agregó.

Respecto del resultado electoral, para la diputada k “el mapa amarillo (tras la derrota) no es exclusivo de la provincia; el mapa argentino es todo amarillo. Es muy impactante; fue una derrota de dimensiones catastróficas”, dijo, utilizando el mismo calificativo que la Vicepresidenta usó en su carta de respuesta al Presidente.

“Advertíamos que la realidad material y concreta, la ausencia de toma de decisiones críticas en algunos aspectos y sumado a eso la realidad política respecto de cómo se produjeron los cierres los armados, el rechazo a la participación de compañeros y compañeras que habían querido presentarse a las PASO, cosa que nos hubiera dado muchísimo más volumen (…) y todo eso no se escuchó”, agregó.

Las palabras utilizadas no parecen casuales. Cristina Kirchner también habló de “catástrofe” política; de datos de la “realidad”; de falta de escucha y de subejecución de partidas, horas después de que Vallejos enviara los audios que se filtraron este jueves.

“Cero autocrítica y la gente eso lo percibe. La gente no come vidrio, come un poco, pero no tanto todos los días, tendría que haber habido una respuesta contundente”, graficó, según su mirada, la calificación de la sociedad.

Vallejos también cuenta en el audio que el domingo fue a la sede de campaña del Frente de Todos, pero aclaró que no se la vio porque se fue. “Me fui a la mierda porque no me gustó el clima, no me gustó nada, no me gustó cómo estaba armado, no me gustó que dejaron un montón de compañeros afuera como suele pasar, esas situaciones me incomodan un montón”, indicó.

Tampoco ahorró críticas contra Raúl Alfonsín, al que calificó de “viejo de mierda que bien harían de dejar de nombrarlo” (…) que se tuvo que ir por la puerta de atrás”. “Increíble tomar como ejemplo a un tipo que se tuvo que ir como una rata”, agregó y fue más allá: “A Alberto lo veo cada vez más cerca de la Alianza”.

Durante el análisis que hace en su extenso diálogo con otro militante, la diputada cercana a Cristina Kirchner considera que “este Gobierno fracasó de manera rotunda” y enumera lo que considera que debería hacer para evitar una nueva derrota.

“Tenés una elección y no ponés un peso para ganarla, tengo que pensar que trabajás para perder”, comenzó diciendo, para luego agregar que “aumentando el salario mínimo y tirándole migajas a los que cobran la AUH, y con estas medidas de parche, como si fuésemos una sociedad de beneficencia y no un gobierno peronista no vamos a tener el resultado” .

Según dijo, estas medidas son “cosméticas” y “todo marketing” y advirtió que “el peronismo no gobierna con marketing, eso lo hace la derecha, son expertos y le sale bien”.

“Estamos esperando reacciones que impulsen a un relanzamiento del Gobierno y también a un relanzamiento de la militancia, porque de esta manera nadie va a salir a militar y levantar este muerto”, agregó Vallejos.

Calificó además a los discursos del Presidente como “mediocres” y “muy lejos de las expectativas de la gente y prácticamente responsabilizando a la militancia y no hacerse cargo de las responsabilidades”.

“Estos tipos están rifando un capital político que les es ajeno, porque de Alberto no es nada, de (Sergio) Massa no es nada, es todo nuestro y lo están rifando y cualquiera rifa lo ajeno (…) no sé cuánto nos va a costar reconstruir si esto se va a la mierda”, completó.

Como contrapartida dijo que se debe “dinamitar este Gobierno y armar uno nuevo” para “dar la pelea” en noviembre y en 2023.