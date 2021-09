Clemente Rodríguez se lanza como DT

Después de más de 20 años de carrera como futbolista, Clemente Rodríguez se lanza como entrenador en el ascenso del fútbol argentino.

El emblemático jugador de Boca Juniors formará dupla técnica con Leonel García en Deportivo Merlo, club con el que ascendió a la Primera B Metropolitana con los pantalones cortos a principios de año.

De esta manera, el surgido en Los Andes que vivió la época dorada con el Xeneize y acabó su trayectoria en Barracas Central y Merlo, vuelve al ámbito en el que nació. El desafío deportivo no será sencillo ya que el Charro está ubicado en la última posición de la tabla del Clausura con apenas 4 puntos en 8 partidos disputados, producto de cuatro empates y cuatro derrotas. Pero como realizó una gran campaña en el Apertura (acabó -junto al Milrayitas– como escolta del campeón Colegiales) se mantiene a tiro de la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la B Nacional.

Clemente mantiene relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente boquense, y forma parte del equipo Senior que compite semanalmente en el Predio de Ezeiza. En su momento también sonó su nombre como posible incorporación al cuerpo de entrenadores de las divisiones inferiores de la institución de la Ribera, algo que finalmente no sucedió.

A fines de 2020, Rodríguez había expresado su deseo de retirarse con la camiseta azul y oro, algo que finalmente se frustró: “La verdad, me siento bien; si no, diría que no volvería. Es el sueño que me queda en mi última etapa de la carrera y ojalá se me pueda cumplir porque es lo que uno siempre quiso. Volver a vestir la camiseta de Boca y que la gente te vea ahí”. Seguramente el nuevo anhelo será retornar al Xeneize algún día pero del otro lado de la línea de cal.

Experiencia para dirigir a Merlo es lo que le sobrará al DT de 41 años que pasó por Los Andes, Boca, Spartak de Moscú, Estudiantes de La Plata, San Pablo de Brasil, Colón de Santa Fe y Barracas Central además de su último paso como futbolista por el Charro antes de colgar los botines. Ganó 8 títulos con el Xeneize (cuatro locales, tres Libertadores y la Intercontinental del 2003) y también se dio el lujo de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en el seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa. Con la Albiceleste disputó además la Copa América en Perú 2004 y el Mundial de Sudáfrica 2010.

El estreno de CR3 será mañana, en condición de local, frente a J. J. Urquiza por la décima jornada del campeonato. “Que sea con el mayor de los éxitos muchachos”, fue el mensaje en las redes sociales de Deportivo Merlo.