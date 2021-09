Capricornio

Esta mañana puedes estar especialmente sensible, Capricornio, porque no te gusta nada que pasen los años. Seguramente no es para tanto, pero hoy seguramente tienes la sensación de que el paso del tiempo es devastador. Te has olvidado todo lo que te proporciona a diario la experiencia que sólo se consigue con la edad. Recuerdos maravillosos, amores de los más variados estilos, bellas vivencias y mucha sabiduría que ahora te acompaña a diario. Además tienes un futuro prometedor, pero hoy es tiempo de relajarte y dejar por un par de días los problemas aparcados. En el tema sentimental, pasiva Capricornio, te has estado tomando las cosas con demasiada calma y ahora estás notando un cierto alejamiento de tu pareja. Él cree que tú no tienes interés. Si no es así, ve corriendo a contárselo, quizá entienda tus razones.