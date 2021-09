Bake Off Argentina tuvo su primer eliminado

El reality de Telefe finalizó su primera semana dejando afuera a un muy querido participante. Además, se anunció al pastelero estrella.

“Este año, catorce participantes de diferentes partes del país ingresarán a la carpa más famosa del mundo para intentar convertirse en el mejor pastelero amateur”, anunció Paula Chaves el lunes pasado. Así, se daba comienzo a Bake Off Argentina, el reality de Telefe que tiene como jurados a Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen, quienes este domingo tuvieron la difícil tarea de definir quién sería el primer eliminado.

En este sentido, dieron a conocer cuál sería la prueba de la noche: los concursantes debían realizar una torta doble altura con decoración estilo candy. En principio, debería medir al menos 20 centímetros de altura y 16 de diámetro. Por otra parte, tendrá que contar con al menos dos rellenos y tres variantes del estilo mencionado. Incluso, las golosinas de la torta también las tendrían que hacer ellos mismos. Para todo esto, contarían con solo dos horas y media. “No se pueden poner palos de brochette, se tiene que mantener por sí sola”, aclaró Betular.

Cabe recordar que, por haber ganado al menos una de las pruebas de la semana, algunos tendrían tiempo extra para llevar adelante el desafío. Hernán, por haber ganado dos veces, tendría 10 minutos más, y en el caso de Facundo y Celeste, cinco minutos extra. Una vez que la conductora dio la orden, los participantes pusieron manos a la obra. Durante el transcurso de toda la prueba, fueron varios los que rompieron en llanto, frustrados porque se les desmoronaba la preparación. “Me siento descompuesto, me falta el aire”, llegó a decir Hernán.

“Pasteleros, un paso para atrás”, dijo Chaves cuando se agotó el tiempo. En ese momento, los jueces dieron paso a las devoluciones de cada aspirante, algunos con muy buenos resultados y otros no tanto. Ya habiendo visto y probado cada torta, procedieron a definir quién sería el pastelero estrella de la semana: para esto, hicieron pasar al frente a Emiliano y Facundo, los que mejor performance tuvieron. “El pastelero estrella es…Emiliano”, anunció Paula, ante la alegría del participante y los aplausos de todos sus compañeros. “No lo puedo creer, la verdad, estoy chocho”, dijo el joven de 21 años.

Sin embargo, luego llegaría el momento más temido de la gala: el anuncio del primer eliminado. Belén, Gisela y Gabriel fueron los tres que el jurado llamó por considerarlos los que menos lograron el objetivo. En primera instancia, le comunicaron a la docente que seguía en carrera, por lo que todo quedó entre Gisela y Gabriel. De esta forma, casi a la medianoche se informó el veredicto: “Quien continúa en la carpa de Bake Off Argentina es…Gisela”, anunció la conductora. “Me la vi venir, el resultado es justo”, expresó el taxista en el backstage.

“¿Te vas feliz?”, le preguntó Paula, a lo que él respondió: “Sí, por supuesto”. En ese momento, Pamela fue la primera en tomar la palabra. “Gaby, te felicito por haber participado de Bake Off. Me encanta que estés acá, que puedas expresar tu creatividad a través de las tortas, y ¿por qué no el primer taxista pastelero?”, expresó la jurado. Dolli, por su parte, agregó: “Qué lindo fue conocerte, yo creo que vas a seguir con esta pasión, vas a hacer tortas para tu familia, para tus amigos, y por qué no la changa de, además de hacer taxi, que empieces a vender tortas a los vecinos”. Por último, Betular cerró: “Gaby, si vos estás acá es por algo, te tenés que ir con una alegría muy grande. Berisso va a tener un gran pastelero, no lo dudo, y andá por ese sueño maravilloso que seguro que lo tenés”.“Infinitas gracias a los tres, a vos Paula, un placer haber estado acá”, finalizó el reciente eliminado.