Tiroteo en una escuela secundaria de Virginia deja al menos dos heridos

Las fuerzas del orden han precisado que la vida de los heridos no corre peligro.

Al menos dos personas han resultado heridas en el tiroteo que se ha producido este lunes en una escuela secundaria de Newport News, Virginia (EE.UU.), informa la Policía local.

Los disparos en la escuela Heritage High fueron denunciados poco antes del mediodía. Las fuerzas del orden han precisado que la vida de los heridos no corre peligro. También han desmentido la presencia de tiradores activos en otras escuelas locales.

La Policía no ha revelado información sobre las víctimas ni sobre el número de sospechosos, o si todavía los están buscando.

Los estudiantes han sido evacuados a las pistas de tenis del centro para que sus padres pudieran recogerlos, informan las autoridades locales.

Las autoridades han declarado el cierre de la escuela Heritage High y de otro centro educativo cercano, Achievable Dream Academy.

Miembros del FBI están colaborando con la Policía de la ciudad de Newport News, cuya población es de 180.000 habitantes.

BREAKING: A source confirms there was an "incident" inside Heritage High School in Newport News. Someone has been shot, extent of injuries unknown at this time. @13NewsNow pic.twitter.com/tiSfizZXKe

— Evan Watson (@EvanWatsonNews) September 20, 2021