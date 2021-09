Confirman un remake de “El Guardaespaldas” y ya están los posibles protagonistas

El guardaespaldas fue una película que marcó la historia del romanticismo y la pasión en el cine de las últimas décadas

Hace unos días se anunció un remake de El guardaespaldas y las redes sociales no ha dejado de hablar del tema. Desde los que están en contra de que este clásico se modernice hasta los que proponen posibles protagonistas que, incluso, sus perfiles tal vez no concuerdan con la historia original.

La nueva versión será escrita por Matthew López, el dramaturgo nominado al premio Tony por The Inheritance, que ya fue confirmado por la compañía para el proyecto. Junto a López trabajarán Lawrence Kasdan (Kasdan Pictures), Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback en la producción ejecutiva, trayendo de vuelta esta historia.

La historia se centra en la vida de la diva del pop Rachel Marron (Whitney Houston) quien tiene un acosador cuya obsesión ha llegado al nivel de amenazas inquietantes. A instancias de su representante (Gary Kemp), Rachel contrata al ex agente del servicio secreto Frank Farmer (Kevin Costner) como su guardaespaldas. Al principio, Farmer está resentido y es tratado con desdén por sus duros procedimientos de seguridad, pero pronto se convierte en una parte integral del círculo íntimo de Rachel. A medida que pasan más tiempo juntos, el cliente y el protector se acercan aún más.

La noticia del remake no ha pasado por desapercibida para los fanáticos de la película. El anuncio despertó una serie de críticas y no es para menos. Uno de los puntos altos de la producción y, en parte, responsable de que siga en la memoria colectiva es su banda sonora. Para esta nueva versión, el aspecto musical es lo que parece más difícil de actualizar. Para muchos, la voz de Whitney Houston es inigualable y más aún si se habla del tema I Will Always Love You, inmortalizado en esta cinta.

Y es que, generalmente, el anuncio de un remake de una historia como esta mueve las fibras de la audiencia. La famosa película tendrá una nueva versión y los fans ya están proponiendo protagonistas. Infobae te cuenta quiénes son las posibles parejas que han propuesto en las redes desde el anuncio de la nueva versión de El guardaespaldas. Empecemos por una de las que más fuerza ha tenido en plataformas digitales, tras un fuerte rumor.

Lizzo y Chris Evans

La cantante y ganadora de múltiples Grammy ha sido protagonista de un rumor −en este último mes− a raíz de un anuncio que realizó en su cuenta de TikTok: estaba embarazada de Chris Evans. Tanto que, el propio Capitán América ha respondido a este revuelo.

“Esto es algo que realmente he tratado de mantener como algo personal y privado entre el padre de mi hijo y yo, pero ya que hoy se están ventilando todos los rumores, he estado aspirando. Vamos a tener una pequeña América”, dijo Lizzo en el video publicado en las redes, acompañado de la música del tema del Capitán América: El Primer Vengador.

Luego publicó un video de seguimiento con una respuesta de su ficticio padre del bebé. Con una captura de pantalla de unos tuits con Evans, quien dijo: “¡Hola! Acabo de enterarme de nuestro pequeño paquete de alegría, mi madre estará tan feliz. lol” (sic).

Por supuesto, había que seguir con la broma y aprovechar el anuncio del remake. En realidad, no es tan descabellado si lo llegan a considerar. Lizzo es talentosa, aunque aún no están del todo seguros que pueda lograr el nivel de Houston con su dotada voz. Y bueno, Evans… es el Capitán América. Si ha salvado al mundo antes, seguro puede proteger a su amada.

Adele, Beyoncé y Jennifer Hudson

Estas mujeres también han entrado a las listas teóricas del aclamado protagónico. En ellas tres solo hay voces maravillosas y talento de sobra. Todas han sido número uno, han ganado Grammy y Hudson, hasta un Oscar. Tanto Beyoncé como Jennifer se han destacado en la actuación también. Y Adele en varias ocasiones ha manifestado sus ganas de actuar. En esta opción, faltaría ver qué guardaespaldas está a la altura de estas tres divas.

Idris Elba and Lady Gaga

Una pareja bastante inusual. Pero hay que tener en cuenta que una de las facetas del actor inglés es ser DJ. Así que no está tan alejado del mundo de la música como otros. Y Lady Gaga nos ha demostrado su gran talento para la actuación en A Star is Born, que le valió ganar un Oscar por la canción de esa misma película. Su prodigiosa voz le permite llegar a los tonos de Whitney, si es que se lo propone.

Chris Hemsworth y Tessa Thompson

PARIS, FRANCE – JUNE 04: Chris Hemsworth and Tessa Thompson attend the photocall for “Men in Black” film at Cite de l’Architecture et du Patrimoine on June 04, 2019 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) PARIS, FRANCE – JUNE 04: Chris Hemsworth and Tessa Thompson attend the photocall for “Men in Black” film at Cite de l’Architecture et du Patrimoine on June 04, 2019 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Está claro que tienen una química irresistible: se puede ver lo bien que se llevan juntos en los rodajes. El dúo dinámico protagonizó Men in Black International. Pero esta no ha sido la única coincidencia protagónica: también han compartido set en Thor: Love and Thunder, Thor: Ragnarøk y Avengers: Endgame, aunque en esta última casi no compartieron escenas.

No sería una gran sorpresa si esta vez protagonizan esta esperada remake. Tessa ha demostrado tener una buena voz. Y Chris… él es Thor; con esto, no hay más nada que agregar.

Channing Tatum y Cardi B

Zoe Kravitz, Channing Tatum y Cardi B Zoe Kravitz, Channing Tatum y Cardi B

Aunque actualmente Channing es noticia por su romance con Zoë Kravitz, hijastra de Aquaman (Jason Momoa), hija del gran Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet. Zoë es modelo, actriz y cantante. Por lo que esta podría ser la oportunidad para que ambos debuten en la pantalla grande.

Pero la imaginación de los fans supera cualquier expectativa. Han considerado que Tatum y Cardi B protagonicen juntos en el remake. Faltaría ver si la voz de la latina está a la altura de Withney Houston. Esto, muy a pesar de haber ganado el Grammy. ¿Con quién estaría mejor Channing?

Sam Worthington y Rihanna

Sam Worthington y Rihanna Sam Worthington y Rihanna

El héroe de Avatar no tendría que salvar todo un planeta, ni cambiar de estatura o color de piel para salvar a su cliente cómo lo hizo en Pandora. Los fans aseguran que él ha escuchado las canciones de Rihanna más de una vez. Por su lado, ella ha demostrado su talento en la actuación. Así que no se diga más. Este par entra en la competencia con justos méritos.

Los éxitos de la versión original

La película producida por Warner Bros. se estrenó en cines en 1992. Logró recaudar casi 411 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de ese año, y siendo, hasta ahora, la décima más taquillera de todos los tiempos.

Sin embargo, no todo es color de rosa. La película fue rechazada por la crítica debido a su guion y a las actuaciones del elenco principal. En cambio, su banda sonora sí fue bien recibida. Se convirtió en el álbum de banda sonora más vendido de todos los tiempos, con más de 45 millones de copias en todo el mundo. Además, ganó el Premio Grammy al Álbum del Año. Los singles “I Have Nothing” y “Run to You” estuvieron nominados al Premio de la Academia a la Mejor Canción Original.

El Guardaespaldas está disponible en HBO Max, Movistar, Google Play, Apple TV y Amazon.