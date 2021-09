Acusan a Flor Peña de hacerle bullying a un participante de Bake Off

Una vez más Florencia Peña quedó envuelta en una polémica. Pero a diferencia de otras ocasiones no tiene nada que ver con su ideología política, su vínculo con el Gobierno ni peleas con colegas, sino por cómo trató a un invitado de Flor de equipo, el programa que conduce de lunes a viernes a las 11:30 en la pantalla de Telefe.

Qué pasó? Luego de convertirse en el primer eliminado de la tercera temporada de Bake Off, Gabriel, un taxista de 52 años visitó el ciclo de la actriz para hablar de su paso por el certamen. Pero tanto Peña como sus compañeros no pararon de hacer chistes y criticar el desempeño del pastelero amateur, a tal punto que fueron escrachados en las redes.

El primero en apuntar contra Florencia fue Marcos Perren, quien participó en la edición anterior del reality que conduce Paula Chaves. “Todo sabemos que @flordeequipo es un programa digno de detestar y repudiar constantemente. La gente que lo conduce en sí, son personas con un pasado bastante feo. Pero hay cosas que no me gusta dejar pasar y lo que pasó hoy a la mañana es para mostrarlo”, empezó en sus redes sociales.

Y a continuación subió distintos fragmentos de la entrevista para evidenciar el maltrato que sufrió Gabriel. “¿Quién te dijo ‘anotate? ¿A quién hay que echarle la culpa de todo esto?”, preguntó la conductora y su panel se sumó a las bromas, señalando que el pastelero no tenía un nivel digno de Bake Off. Sin embargo, el participante mantuvo la calma y destacó que más allá de haber sido el “más débil” del certamen recibió el reconocimiento de parte del público, que le hizo llegar infinitas muestras de cariño.

“Solo les pido que no sean como yo y no les den rating. No los vean. Hay miles de medios hoy más copados para informarte, más independientes también. No consuman programas como estos porque son todo lo que está mal”, agregó Perren, que no fue el único indignado con Flor de equipo. “¿Qué onda en Flor de equipo? Llevaron a Gabriel doe Bake off para basurearlo?”, planteó otro internauta.

“¿Ustedes vieron como maltrataron a Gabriel de Bake ff en Flor de equipo hoy? qué programa nefasto y ni hablar de las panelistas”, manifestó otra usuaria. “Las de Flor de equipo llevaron a Gabriel, el participante de Bake off que ayer quedó eliminado, solamente para reírse de él en la cara.¿QUIÉNES SE CREEN QUE SON? Después se quejan cuando hablan mal de la tele”, fue otro de los mensajes publicados en Twitter, entre tantos que reprobaron la conductora de la actriz y de sus compañeros de programa.

Acabo de ver las historias de @marcosbakeoff y la verdad no se como pueden ser tan desagradables con un invitado en #FlorDeEquipo , una verguenza, despues se quejan…aguante Gabriel que se animó! — Miss Sunshine 💚 (@AnaPrayers) September 20, 2021

Una vergüenza todo lo que dijeron en Flor de equipo. Llevar a Gaby al programa para reírse de el, diciéndoles todas esas cosas.

No se olviden que son famosos gracias a nosotros que consumimos televisión. https://t.co/UzOHjs4fZf — мυηι🦋 (@Mica18Bravo) September 21, 2021

"Quien hizo el casting para q entres?" "quien te dijo q cocinabas bien?" "Una cosa es cocinar una torta y otra un bizcochuelo de una caja". "Ahora vas a tener pasar tu numero para q lleves a la gente ya q con las tortas no". Y demás cosas le dijeron a Gabriel #FlorDeEquipo — V i v u 🍃 (@fulanadenadiee_) September 20, 2021

Las de "Flor de equipo" llevaron a Gabriel, el participante de Bake off que ayer quedó eliminado, solamente para reírse de él en la cara. QUIÉNES SE CREEN QUE SON? Después se quejan cuando hablan mal de la tele🥱 — micaela (@MicaCiclon27) September 20, 2021

nooo la puta madre, ustedes vieron como maltrataron a gabriel de bake off en flor de equipo hoy? que programa nefasto y ni hablar de las panelistas, soretas hijas de mil puta, menos mal que les supo responder con altura, quiénes se creen que son?! — sof 🎮🍿 (@bitchinoriana) September 20, 2021