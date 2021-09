“Quedo como un maltratador”: tenso cruce entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

La incorporación de Guillermina Valdés al jurado de ShowMatch: La academia le sumó dinamismo al programa y una cuota de rebeldía hacia Marcelo Tinelli que escaseaba.

En más de una oportunidad, se animaron a contar detalles desconocidos de la pareja o exponer cuestiones de la convivencia por lo que discrepan, todo en un marco de armonía y humor. Sin embargo, en la gala del martes 21, discutieron de verdad.

¿Qué pasó? Ante la aparición de un nuevo personaje en la pista, el bailarín español Agustín Barajas, quien está en pareja con Hernán Piquín, el conductor lo invitó a sumarse al certamen. Y para que se fuera del programa con su equipo armado, llamó a tres bailarinas de su staff -Julia, Stefanía y Loana- para que hicieran una demostración en vivo y se sometieran a la votación del jurado y las jefas de coaches, Lolo Rossi y Eugenia López Frugoni.

Pero al momento de elegir, Guillermina no quiso participar. “Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero que no, prefiero abstenerme. Lo siento”, se justificó.

“No pasa por querer o no. Se empaca y es como difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor”, retrucó el “Cabezón”, visiblemente molesto. Y continuó: “Por favor te lo pido. Los que evalúan son ustedes. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Quedo como un maltratador. Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques”.

El clima de la pista se volvió tenso y mientras la pareja discutía. Y más allá de su incomodidad, que era evidente, Valdés accedió al pedido de su marido, quien se acercó al estrado para darle un beso en la boca y aclarar que “están bien”. “Voy a elegir a Estefi porque la música no la favoreció y se vio en desventaja. Como las tres bailan bien, voy a tener en cuenta eso”, manifestó, pero su voto no fue definitorio, sino que la última palabra la tuvo Hernán Piquín, quien desempató entre Julia y Loana, inclinándose por la última.

“Gracias de verdad, porque me diste trabajo en un momento en que lo necesitaba, te agradezco de todo corazón”, le dijo la bailarina a Tinelli, emocionada por la oportunidad que le dieron para lucirse en la pista. Pero está claro que esta jugada le salió cara al conductor.