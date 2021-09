Cristian Castro habló sobre su concierto en el Vaticano

Cristian Castro cumplió un sueño tras ser elegido para cantar los poemas musicalizados que escribió el Papa Francisco y compartió su experiencia a través de sus redes sociales.

Después de casi dos años de no poder pisar un escenario, el cantante mexicano compartió la emoción que siente por volver a estar nuevamente parado en los platós y ponerle fin a una pausa relacionada a la pandemia de COVID-19.

El hijo de Verónica Castro publicó, a través de sus historias de Instagram, algunos videos de la presentación dedicada al pontífice. En el video se puede apreciar al mexicano interpretando uno de los temas junto a un par de músicos y junto al fragmento escribió “Sueño cumplido cantar en el Vaticano”.

El intérprete de Por amarte Así, Nunca voy a olvidarte, Volver a amar y Azul; fue el elegido para interpretar dos poesías del escritor y empresario argentino Alejandro Roemmers; mientras que el orquestador fue quién compuso la música y realizó la producción musical de estas dos poesías junto a Cristian.

Hace unos días el cantante habló en exclusiva para Ventaneando donde expresó su sentir sobre la letra de la canción, pues anteriormente había dicho que representaban un homenaje para los fieles católicos y aseguró que le encantaría a su familia.

: “Estoy en un viaje maravilloso, me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este argentino es amigo cercano del Papa, entonces, el Papa le dio unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el mismo papa Francisco”, dijo.

“Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo, a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido una alabanza y creo que es es un buen momento para mí”, explicó el cantautor mexicano hace para Ventaneando.

El hijo del “Loco” Valdés informó a Ventaneando que su madre le había enviado un detalle al Papa Francisco y que fue correspondido con reciprocidad con un regalo del máximo exponente de la iglesias católica.

“Cuando lo conocí pude darle un regalo de mi madre, una virgen de Guadalupe, y le dije ´Verónica Castro te lo manda´, ´Mariana´ de Los ricos también lloran, a ver si la recuerdas y me dijo que sí, entonces me dio un rosario y me dijo ‘se lo das a ella por favor’”, explicó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Cristian Castro canta para el pontífice católico, hace seis años tras su visita a la Ciudad de México interpretó un tema junto a las cantantes Belinda y Lucero.

El cantante mexicano hace unos días soltó una fotografía en su cuenta de Instagram junto el productor argentino desde un estudio de grabación, donde se especula estaría planeando sus próximos lanzamientos, en la foto se veía bastante ilusionado por su presentación en el Vaticano.

”Rumbo al Vaticano a cantarle al Papa. Gracias a la bendición de mi colega y amigo Nazareno Andorno”, redactó.

Castro últimamente ha decidido tomar un nuevo rumbo en su vida y hace cerca de ocho meses se mudo a España, donde ha estado recibiendo mayor formación profesional con clases de ópera. En enero de 2021 el intérprete vivía en Argentina, país en el que vivió una fuerte controversia debido a algunos asuntos personales relacionados a su vida sentimental.