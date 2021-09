Los gases del volcán de La Palma pueden provocar lluvia ácida en Canarias

La nube de gases y ceniza que escupe el volcán de La Palma se desplaza al resto de las islas Canarias y puede llegar a la península Ibérica con consecuencias que aún no están claras.

El gas que más preocupa es el dióxido de azufre, pues puede formar ácido sulfúrico en contacto con el agua de las nubes y precipitarse en forma de lluvia ácida. Los meteorólogos se afanan ahora por entender el impacto de la meteorología de los próximos días y su interacción con las emisiones del volcán

El dióxido de azufre puede llegar a la península Ibérica entre mañana y el viernes, eso sí, con una concentración mucho menor que en las islas, según muestra el modelo de monitorización atmosférica del sistema de satélites Copernicus de la Unión Europea. En otro vídeo del modelo publicado por el científico Mark Parrington se aprecian dos nubes de azufre, la del volcán de La Palma y la del Etna en Sicilia, que se desplazará hacia el este.

Con los vientos previstos a distintas alturas para hoy y mañana “no se puede descartar” que se produzca lluvia ácida en el norte y este de las islas canarias más montañosas, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). LA lluvia ácida contiene partículas que puede causar problemas respiratorios, especialmente a personas que ya sufren enfermedades pulmonares. Además puede dañar la vegetación y los cultivos.

Según el modelo de dispersión de contaminantes de la agencia, es posible que las emisiones de dióxido de azufre a 3.000 metros de altitud se desplacen esta tarde y mañana hacia el este o nordeste pudiendo alcanzar el norte de Tenerife, aunque la mayor parte del gas quedará en la parte oriental de La Palma y sobre el océano Atlántico.

A 1.500 metros de altitud, la tendencia es que estas emisiones puedan alcanzar El Hierro, La Gomera y Tenerife entre hoy y mañana. Se espera que la nube de gases continúe su viaje hacia el Mediterráneo, pero el modelo no indica una llegada “significativa” de emisiones a la península Ibérica ni hoy ni mañana, según la Agencia.

More volcanic sulphur dioxide over Europe in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast from 21 Sept 12 UTC with emissions from #CumbreVieja🇮🇨🇪🇸 & #Etna🇮🇹 🌋 visualized by @Windycom https://t.co/KuHWX1fpq5. Total column SO2 with assumed injection ~5km pic.twitter.com/XtmwcWFznG

— Mark Parrington (@m_parrington) September 22, 2021