Perotti sostiene que hay que seguir usando el barbijo

El gobernador Omar Perotti adelantó que a partir del 1 de octubre se analizará el nuevo cuadro de medidas sanitarias de prevención, como siempre sobre la base del consejo de los expertos, y tomando en cuenta el estado actual del escenario epidemiológico y la evolución de la vacunación.

“Hay hábitos que queremos sostener, mantener los cuidados altos de nuestra población. Eso es lo que ha permitido, junto a este esquema de vacunación, mantener un cuadro sanitario que nos va a permitir habilitar más actividades, y quizás mayores márgenes de asistencia a muchas de ellas”, enmarcó el mandatario.

En particular, consideró que “a priori creo que todos tenemos que seguir con el barbijo, me parece que es una acción que nos incorpora un cuidado y una señal de que no bajamos los guardia a pesar de que las cosas van, afortunadamente, mejorando. Tener el barbijo siempre con nosotros es una señal de protección de cuidado y de cuidado del tercero. A eso no lo tenemos que perder, porque eso es el cuidado propio y el cuidado y el respeto por el otro”

En cuanto a los eventos deportivos, consignó que “es una discusión que hoy se está dando en los máximos niveles nacionales sobre el aforo que es el 50%, si los clubes plantean el 70%. Sin dudas son situaciones difíciles. Lo más fácil es decir ‘entran todos’, y sabés que no tenés problemas por la capacidad; o no entra nadie, esa es la más sencilla. No nos ha tocado la más sencilla en estos casos, por lo cual seguramente habrá alguna instancia que habrá que definir con los clubes como empezar con esta vuelta a las canchas. Es parte primero de una definición nacional sobre la asistencia del público, que tomarán todas las ligas de AFA, y las que de ella dependen. En lo que respecta a nosotros, fuimos habilitando distintos números de público que seguramente pueden ir creciendo, eso nos ha dado también una experiencia previa, con los clubes de primera y con los que estamos hablando de números importante de asistentes”.