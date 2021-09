Maravilla Martínez habló de su rival horas antes de enfrentarlo

Camino de los 46 años, Sergio “Maravilla” Martínez jura que se siente más joven que nunca (“fantástico”) y confía en vencer al británico Brian Rose el sábado próximo en la Plaza de Toros de Valdemoro, en las afueras de Madrid, ciudad de residencia del quilmeño excampeón mundial superwelter y mediano.

“Es raro, pero a esta edad me siento muy bien en todo sentido, no tengo molestias ni dolores de ningún tipo, y partiendo de esa base, todo es ganancia”, declaró Martínez a 72 horas de su tercera presentación desde que regresó a los rings.

Tras un retiro de seis años, el argentino derrotó al español José Miguel Fandiño en agosto del año pasado y en diciembre al finés Jussi Koivula para completar un récord de 51-3-2 con 28 definiciones categóricas.

Rose, por su parte, ofrece una foja de 32-6-1. “Es un muchacho macanudo, nos mandamos chistes, memes, esas tonterías, pero tenemos en claro que en el ring vamos a machacarnos. Es un boxeador tradicional, clásico, aferrado a la vieja escuela. Pero improvisa poco. Supongo que porque es inglés y en su país el boxeo es una tradición. En cambio, para los latinoamericanos y los africanos el boxeo es un medio de sobrevivencia. Por eso improvisamos más, porque nos sentimos más obligados a improvisar“, reflexionó Martínez.

Al pasar, “Maravilla” se lamentó de que en el hemisferio norte haya empezado el otoño: “No me piace el frío. Todavía hay algunos días de tiempo bonito, pero la verdad es que no me gusta nada que haya terminado el verano”.

“Maravilla” se lamentó de que en el hemisferio norte haya empezado el otoño: “No me piace el frío. Todavía hay algunos días de tiempo bonito, pero la verdad es que no me gusta nada que haya terminado el verano”.

Maravilla juzgó “excelente” su etapa de adiestramiento para el combate que afrontará el sábado próximo en la capital española: “Han sido 14 semanas de un trabajo espectacular con mi preparador David Navarro. Me siento muy bien en todo sentido, mejor que nunca. Hemos tenido tiempo para trabajar absolutamente todo. Muy bien la parte de la velocidad, de la potencia, todo mi arsenal está a punto. Corregimos lo que había que corregir y mejoramos lo que ya estaba bien”.

En ese contexto de evaluación, el veterano boxeador bonaerense se explayó sobre su contenido técnico y refirió a Télam que “mi estilo podrá gustarle más o menos a alguna gente, a otra podrá disgustarlo, pero lo mío es lo mío, mi técnica es la mía. Cada día me voy acordando más de lo que era yo cuando boxeaba. Los movimientos, la respuesta de mis piernas. Es espectacular lo que ha hecho mi preparador. Tremendo. Excelente”.

Sin embargo, pese a subrayar más de una vez las bondades de su rutina de preparación física, hizo notar que en general lo estrictamente boxístico lo diseña él mismo: “Trabajo la táctica y la estrategia. Dos o tres combinaciones que emplearé contra Rose, y listo. Lo que hice fue repetirlas un millón de veces y la mejoría fue tremenda. Velocidad, reacción, todo eso. Voy a pelear igual que siempre. Los rivales son los que cambian, cómo se da cada pelea, pero uno siempre es el mismo. La base ya estaba hecha, eso sucede con todos los boxeadores. Atacarán más, atacarán menos, pero eso dependerá del rival y de la pelea”.

El combate frente a Rose se encuadrará en la división en la que Martínez reinó hasta 2005 cuando perdió por nocaut técnico con el puertorriqueño Miguel Cotto: “Hoy salí de casa con 75 kilos, dos kilos y medio por arriba de mediano. La verdad es que estoy muy bien, fantástico. Hace cuatro semanas tenía 85 kilos, todo músculo. La evolución fue tremenda”.

Martínez calificó a Rose como “un rival que tiene su complejidad y querrá ganarme del mismo modo que yo querré ganarle. Estos días me preguntaba por qué razón boxea Rose. Y me respondí que boxea por tradición. Por eso, por tener la escuela del boxeo inglés, tiene una base. Yo siempre he estado obligado a improvisar más y así también será el sábado”.

La pelea entre “Maravilla” y el británico Rose está anunciada a las 18:00 de Argentina, se celebrará a 10 rounds y será televisada por la señal TNT Sports.