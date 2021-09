Confirman la fecha para el primer Gran Premio de Fórmula 1 de Miami

La carrera que se disputará en el flamante trazado norteamericano se disputará el próximo 8 de marzo, la cual tendrá como escenario el Miami Gardens, a unos 30 kilómetros de la ciudad.

The F1 Miami Grand Prix is coming May 8, 2022!

El primer Gran Premio de Fórmula 1 de Miami se llevará a cabo el 8 de mayo de 2022, anunció hoy el director general de la carrera estadounidense, Richard Cregan.

“La construcción del circuito avanza de acuerdo a lo esperado y los tiempos están confirmados. Pronto podremos aportar nuevos detalles”, afirmó Cregan, según reprodujo la agencia ANSA.

The dates are officially set! 🎉 @f1miami is coming May 8, 2022!

Ticket pre-sale begins October 26. Sign up for first access >> https://t.co/5FtlWYvbMr pic.twitter.com/byG8TsQsuL

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) September 23, 2021