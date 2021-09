Un tirador en un supermercado de Tennessee deja un muerto y varios heridos

Un tirador mató a una persona e hierió a otras 13 en un supermercado de Tennessee

Un tirador activo fue reportado este jueves en un mercado de comestibles Kroger en Tennessee (EE.UU.).

El jefe de la policía de Collierville, Dale Lane, confirmó que 13 personas recibieron disparos y que una de ellas falleció.

El sospechoso fue encontrado muerto, la policía sospecha que por un disparo autoinfligido.

Emerging: Large police presence reported outside Kroger in Collierville, Tenn., after reports of shots fired pic.twitter.com/5GC8KQbwgW

— Factal News (@factal) September 23, 2021