“Un médium me dijo que el bebé que perdí lo tiene mi papá muerto”, confesó Marcela Tauro

Marcela Tauro visitó Polémica en el Bar (America TV) y sorprendió a todos luego de contar al aire una experiencia mística que vivió luego de visitar a un médium al que había acudido para hacerle una nota.

Durante la charla que ambos mantuvieron hace unos meses atrás, este se habría contactado con su padre fallecido hace muchos años y le habría revelado que el niño que perdió producto de aborto espontáneo estaría junto a él.

Un médium es una persona clarividente dotada de sentidos paranormales que le permitirían atravesar el mundo sensorial y actuar de mediadora en la concreción de fenómenos parapsicológicos o comunicarse con los espíritus.

Todo comenzó luego de que en ciclo de América saliera el tema de las señales que cada uno recibía de la gente que ya no está. Por ejemplo, Mariano Iúdica contó que cada vez que entraba a un lugar que frecuentaba su hermano Eduardo sonaba una canción que a él le gustaba.

Acto seguido, la periodista aportó su propia experiencia: “Mi papá murió hace muchos años, el año pasado hice una nota con un médium que no me conocía porque era de afuera y me dice ‘perdón pero ahí atrás hay un señor que dice que se llama Luis, que te bañaba de chiquita’, era mi papá, imagínate que me puse a llorar en la nota”, develó.

“Yo perdí un bebé después de Juan Cruz (su hijo) y me dijo ‘lo tiene él’ y esas son cosas que yo no había contado. Me dio tranquilidad porque quiere decir que después de nosotros hay otra vida y nos volvemos a conectar”, dijo la periodista con seguridad.

“Cuando nos morimos te reciben tus familiares, eso lo sé, lo sabía porque mi papá antes de morir, hay experiencias los que ven la luz, él vio que venían mis abuelos maternos y paternos a buscarlo”, cerró Tauro.