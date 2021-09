El volcán de La Palma está enfurecido: aumentan las explosiones y ordenan más evacuaciones

El volcán Cumbre Vieja de La Palma lleva más de cinco días en erupción y la colada de lava avanza lenta, pero ya arrasó cerca de 400 inmuebles y obligó a evacuar a unas 6.000 personas. La superficie afectada es de 180 hectáreas en toda la isla.

Una nueva boca eruptiva se abrió en el volcán Cumbre Vieja en la isla La Palma de Canarias, informó el Instituto Volcanológico (Involcan) de ese archipiélago español, que detalló que se produjeron nuevas explosiones por lo que se mantenía el alerta rojo en la zona y se ordenaron mas evacuaciones.

“Se ha abierto una nueva boca eruptiva en el flanco del cono activo”, precisó el Instituto en su cuenta de Twitter, mientras que esta mañana el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un “plan especial” para la reconstrucción de la isla, a la vez que adelantó que el próximo martes se aprobará la declaración de “zona catastrófica” de la región.

Secuencia de vídeo infrarrojo de la actividad actual y las coladas de lava procedentes de las dos nuevas bocas eruptivas / Infrared vídeo of the current activity and the lava flows coming from the two brand new eruptive vents pic.twitter.com/YBsOJtckOW

— INVOLCAN (@involcan) September 24, 2021