El cono principal del volcán de La Palma sufre un derrumbe parcial

El cono principal del volcán de La Palma ha sufrido durante la mañana de este sábado una rotura parcial, según ha anunciado Carlos Lorenzo, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El geólogo ha asegurado, tras observar el estado del foco eruptivo mediante drones, que este fenómeno ha dejado “una colada enorme de bloques muy grandes desplazados por la ladera del cono en dirección al mar”.

El director técnico del comité de crisis, Miguel Ángel Morcuende, ha restado importancia al fenómeno. “El cono no soporta su propio peso y también debido a las deflagraciones de ayer busca poder sostenerse, pero no ha tenido mayor importancia”, ha dicho. Todo el material derruido de esta boca principal se estaría deslizando por la colada primigenia, ha explicado Morcuende, “evacuando los trozos que ha roto de la propia estructura y le cuesta mucho avanzar”.

Además, el director técnico ha señalado la existencia de un nuevo centro emisor en la misma fisura, por encima de Montaña Rajada, que había comenzado a emitir materiales al oeste del cono principal. Los científicos que siguen la erupción creen que podría tratarse de una de las primeras bocas que se abrieron en las primeras horas de la crisis que ha vuelto a emitir después de un periodo apagado.

“No genera inquietud”, ha tranquilizado Morcuende. Actualmente se observan al menos tres puntos de emisión en el cráter y uno más sobre el cono volcánico, así como dos coladas de lava activas, según el comité científico: “La más antigua está casi detenida”. El IGME asegura que nueva boca emite “una colada muy fluida al lado del cráter principal”. Las imágenes de satélite muestran cómo la superficie arrasada por la lava se ha ensanchado, pero sin ganar mucho terreno hacia el mar.

El responsable técnico de la crisis ha querido tranquilizar a los palmeros resaltando que todos estos cambios son normales en un evento volcánico fisural, a lo largo de una misma fractura, y de carácter estromboliano, que se caracteriza por una erupción permanente de lava fluida, con brotes explosivos.

“Eso quiere decir que los distintos centros de emisión que van sucediéndose lo hacen a lo largo de una fisura y pueden apagarse o aparecer otros nuevos”, ha explicado. Y ha zanjado: “Estamos ante una erupción típica de Canarias”. Ha puesto como ejemplo el “fenómeno de irritabilidad” que se sufrió el viernes, con aumentos importantes de la energía de la erupción, un cambio natural en este fenómeno: “No son más explosivos de los habituales de Canarias. Lo cual no excluye que tenga peligrosidad y que estemos trabajando desde emergencias y desde el Gobierno autónomo”.

Durante la tarde del viernes se produjo la apertura de dos nuevos centros emisores en la cara noroeste del cráter que finalmente se han reunido en una sola boca por la que fluyó “una nueva colada que al final ha ido distribuyéndose por encima de la colada anterior, que tiene su fin en Todoque”, indicó Morcuende. “Esta nueva colada ha sido muy fluida, entre otras cosas porque proviene de partes interiores de la caldera, que está a mayor temperatura y fluye con más facilidad hasta que empieza a enfriarse en superficie”, explicó.

Esta lengua recorrió hasta mediodía del sábado tres kilómetros y medio, a una velocidad media de 40 metros por segundo. Morcuende también afirmó que durante la noche se produjo un descenso de la energía, aunque por la mañana ha vuelto a subir. La nueva colada ha recorrido unos mil metros por encima de la original, detalló, pero se está ralentizando enormemente.

Según el jefe de la red de alerta del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en La Palma, Stavros Meletlidis, parece haberse producido una rotura en la parte superior de la boca principal, “algo que es normal porque hay mucha presión acumulada en el cono”. Este viernes, esa tensión de la que habla el vulcanólogo fue la que provocó que se produjeran las violentas explosiones que obligaron a ampliar la zona acordonada.

Finalmente, dicha presión terminó liberándose al abrirse dos nuevas bocas junto al cono, de las que fluían dos ríos de lava a gran velocidad. La directora del IGN en Canarias, María José Blanco, indicó el viernes por la noche, tras la rueda de prensa del comité de crisis, que se habían evacuado nuevos municipios precisamente por temor a que esa presión produjera un derrumbe lateral del cono principal, provocando un nuevo flujo de lava incontrolado.

Por otra parte, el Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) ha anunciado este sábado en su cuenta de Twitter que se ha abierto un nuevo foco de emisión este sábado por la mañana. Este nuevo foco estaría situado al oeste de la fisura original, aunque de momento se desconocen sus dimensiones, y podría estar asociado a la rotura del cono, debido a la inestabilidad actual de todo el edificio volcánico.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma

Our #RapidMappingTeam has released its 5th monitoring product for #LaPalma 🇪🇸 using a new radar image

It shows:

🏠461 buildings destroyed (+41 compared to Monit04)

🌋the lava flow covers 212 ha (+21.4 ha in 35h)

🚧 16.9 km of roads destroyed pic.twitter.com/BaKz64NE4g

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 25, 2021